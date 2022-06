Gf vip 7, Chadia Rodriguez concorrente?/ Al via il totonomi del cast

Grande fratello vip 6, Chadia Rodriguez nel cast? Le indiscrezioni

Il Grande fratello vip 6 si è concluso da poco e intanto fa già rumore in rete il totonomi del possibile cast del Grande fratello vip 7, che con molta probabilità partirà su Canale 5 il prossimo mese di settembre 2022. E tra le indiscrezioni che si rincorrono sui possibili nuovi volti tv del reality dei vipponi, trapela che vi sarebbe già un primo nome confermato nel cast dei concorrenti del Gf vip 7, anticipato da Biccy. Il noto portale di chicche sullo showbiz riporta, nel dettaglio, che a varcare la porta rossa tra gli altri sarà Chadia Rodriguez, che a differenza di come si potrebbe pensare, non è una familiare del clan Rodriguez, Belen, Cecilia, Jeremias & family. Si tratta di una giovane ragazza dalle origini per metà spagnole e metà marocchine che è stata letteralmente adottata in Italia, dal momento che il Belpaese l’ha portata al successo come cantante, modella e conduttrice tv.

Classe 1998, occhi di ghiaccio e capelli shatushati, la bellissima e magnetica Chadia Rodriguez a quanto pare avrebbe superato a pieni voti i provini indetti per il nuovo cast del Grande fratello vip 7, tanto che Alfonso Signorini e il resto della produzione del reality sarebbero entusiasti di lei. Attualmente Chadia può già dirsi un volto tv di rilievo, dal momento che vanta nel cv l’esperienza tv di conduttrice su Discovery con il programma Sex, Lies & Chadia.

Gli altri papabili nuovi gieffini

Tra gli altri papabili nuovi concorrenti del reality della Casa più spiata d’Italia, intanto, fanno rumore in rete Guendalina Canessa ed Asia Gianese. Quasi certo si direbbe l’ingaggio di Max Felicitas, così come Patrizia Groppelli ed Antonino Spinalbese. Tra i papabili neo gieffini spunta anche Alvaro Vitali. Resta un punto di domanda Antonio Razzi, mentre tra i papabili vi sarebbero anche Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio Sgarbi. Fra gli altri papabili anche la cantante Gigliola Cinquetti e la coppia Vera Gemma e Jeda Fidel, che concorrerebbero come unico concorrente al Grande fratello vip 7.

