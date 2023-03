Grande fratello vip 7, si apre il televoto sul quarto finalista: il sondaggio dà per favorita Nikita Pelizon…

Sale l’attesa generale per i risultati del nuovo televoto aperto sul GFVIP 7, volto alla decretazione del quarto finalista tra i concorrenti al reality dei vip e il cui primo sondaggio web vede in pole, Nikita Pelizon. Il televoto, aperto al fine di stabilire dopo i primi tre Oriana Marzoli, Micol Incoraggia e Giaele De Donà, il quarto finalista del Grande Fratello vip 7 in corso, vede contrapporsi tra loro per l’ambito titolo diversi gieffini. Si tratta dei competitor Luca Onestini, Andrea Maestrelli, Edoardo Tavassi, Alberto De Pisis e Milena Miconi.

GF vip 7, chi é il quarto finalista?/ Nikita batte Edoardo: il sondaggio sul televoto

Ma chi sarà decretato quarto finalista del Gf vip 7? Saranno i telespettatori a stabilire a chi spetti l’ambito titolo, che consente ad uno dei nominati al televoto settimanale in gioco di poter prendere parte all’attesa finale prevista per la celebrazione del vincitore nel gioco del GF vip 7.

Nel frattempo, intanto, un sondaggio web indetto tra le pagine online del sito blogtivvu, in data odierna 21 marzo, registra i dati provvisori delle preferenze espresse dai telespettatori attivi nel web. E, sulla base dei dati in questione, é possibile presumibilmente quindi prevedere chi sia dato il favorito tra i candidati in lizza per il titolo di quarto finalista.

DANIELA ROSATI, CHI È/ "18 anni che sono casta, non è stato facile", e sulla violenza subita…

Nikita Pelizon batte Edoardo Tavassi al televoto del Grande Fratello vip 7?

Il sondaggio attualmente vede favorita Nikita Pelizon, votata dal 55,40% delle preferenze. A lei segue al secondo posto, Edoardo Tavassi, che registra il 30,31% delle preferenze online. Terzo podio, poi, peraltro distante anni luce dai primi due gieffini, al sondaggio, Alberto De Pisis, votato dall’8,36%. Ancor più basse sono le percentuali di consensi popolari web per gli altri gieffini in lizza per il titolo di quarto finalista, Luca Onestini, Andrea Maestrelli e Milena Miconi, che rispettivamente registrano le relative percentuali 3,48%, 2,09% e 0,35 %.

LILIANA PETRALIA, MOGLIE DI DON BACKY/ Il figlio Emiliano: "È un bravo papà, mi ha insegnato tanto"

Chiaramente solo con lo stop del conduttore Alfonso Signorini, alle votazioni aperte per il televoto in corso, si potrà scoprire il nuovo e quarto finalista GFVIP del Grande Fratello vip 7.











© RIPRODUZIONE RISERVATA