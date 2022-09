Gf vip 7, concorrenti ufficiali e rumor/Antonino Spinalbese nel cast con la malattia?

Grande fratello vip 7 ai nastri di partenza: spuntano i nomi del cast ufficiali e ufficiosi come Giovanni Ciacci e Carolina Marconi

Ci siamo, manca sempre meno al via alla nuova edizione del Grande fratello vip 7, in partenza il prossimo 19 settembre 2022 su Canale 5, e intanto la coltre di mistero creatasi nell’attesa intorno al cast dei concorrenti del reality si dirada sempre di più, complici i primi 13 nomi dei futuri vipponi della Casa trapelati nel web, tra cui Antonino Spinalbese e Patrizia Groppelli, la quale però dà forfait a pochi giorni dallo start. La compagna di Alessandro Sallusti e celebre opinionista tv non figurerà al reality dei vip per un sopraggiunto motivo personale. Tuttavia, due tra i 12 vipponi emersi in rete possono ormai dirsi ufficializzati. Si tratta di Giovanni Ciacci e Wilma Goich. Il primo, opinionista, trend-setter e hairstyler dall’inconfondibile pizzetto blu è il primo concorrente dichiaratamente sieropositivo nella storia dello spin-off del Gf dedicato ai vip e -come ripreso da lui stesso tra le pagine di Chi magazine- vorrà sfatare dei luoghi comuni che si creano intorno alla sua malattia e a chi come lui è affetto dall’Hiv. Wilma Goich è l’altra concorrente del Grande fratello vip 7 trapelata tra le pagine di Tv, sorrisi & canzoni, una cantante pronta a rimettersi in gioco come donna e artista, reduce dalla scomparsa della figlia Susanna Vianello, morta in seguito ad un tumore, nell’aprile 2020.

Giovanni Ciacci al GF Vip7, LILA difende la scelta di Alfonso Signorini/ "Discriminazioni vanno combattute"

Chi sono gli altri possibili concorrenti del Gf vip 7

I restanti 10 nomi dei papabili concorrenti del Gf vip 7 sono invece trapelati in rete in quanto indicati dagli esperti del gossip rispetto a degli indizi che conducono ai loro rispettivi identikit. Tra questi c’è il nome di Carolina Marconi, già ex Grande fratello nip la modella e influencer, che sogna la rinascita in tv dopo aver sconfitto il cancro al seno che l’ha colpita di recente. Tra i papabili concorrenti del Grande fratello vip potrebbero inoltre confermarsi la web-star influencer George Ciupilan, la conduttrice di tele-promozioni Patrizia Rossetti, lo speaker e volto radiofonico Charlie Gnocchi (fratello del più celebre Gene Gnocchi), l’ex Grande fratello vip e primadonna storica del Bagaglino, Pamela Prati, che cerca la rivalsa in tv dopo l’affaire del matrimonio fake combinato con il fantomatico- per i più un’identità inesistente- di Mark Caltagirone. A quest’ultimi si aggiungono i nomi della comica Gegia, l’iconica transgender Elenoire Ferruzzi, il volto televisivo di Forum Edoardo Donnamaria, l’ex mezzo busto dello spazio tv di casa Rai, Tg 1, Attilio Romita, e l’ex hairstyler nonché ex ultimo fidanzato di Belen Rodriguez e padre di Luna Marie, Antonino Spinalbese.

Orietta Berti, scintille con Ciacci prima del GF Vip: "Perse i miei abiti di Sanremo"/ Ecco però cosa accadde

Quest’ultimo, in un recente intervento registrato ai microfoni di Storie italiane, Antonino Spinalbese ha rilasciato delle importanti dichiarazioni rispetto alla scoperta della sua malattia autoimmune diagnosticatagli al pancreas: “Ho un problema al pancreas. Sono riuscito grazie ai medici a trovare una vita sana, che avevo già, ma che ho migliorato. Ho il pancreas di un anziano e come la maggior parte delle malattie autoimmuni, è scaturita da dentro di me. Forse era proprio il momento di ricominciare”. I primi momenti seguiti alla notizia della malattia si sono rivelati piuttosto complessi per l’ex di Belen Rodriguez: “All’inizio non potevo assumere niente. Ero a digiuno, alimentato via flebo, in modo da non affaticare il pancreas. Poi, piano piano, ho integrato gli alimenti, come i carboidrati. Ora sono riuscito ad arrivare a uno stato in cui vivo normalmente”. Che quindi Antonino possa riuscire a convivere con la malattia, anche tra le mura del Grande fratello vip dove spesso nascondo questioni tra vipponi relative al cibo e alla spesa settimanale di alimentari?

LEGGI ANCHE:

Giovanni Ciacci, sieropositivo al GF vip 7/ Polemica tra vip, Collovati: "Sfrutta la situazione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA