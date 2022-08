Gf vip 7, Lady Gaga nello spot tv / Signorini la chiama ai casting ed è polemica!

Grande fratello vip 7, arriva il primo promo tv con dei veri vip: Lady Gaga nel cast?

Il gioco del Gf vip 7 potrebbe partire in prima serata su Canale 5 il prossimo 12 settembre, così come rendono noto le ultime anticipazioni tv, e intanto è giunto sulle reti Mediaset il primo spot tv promozionale dell’atteso reality dei vipponi, che i telespettatori attivi in rete già definiscono “geniale”. Ebbene, il primo promo del Grande fratello vip 7 inquadra quelle che sembrano essere delle controfigure di vere icone nonché propriamente “very important people”, ovvero Cristiano Ronaldo, Johnny Depp, la Regina Elisabetta e persino Lady Gaga.

"Signorini rivelò a mio fratello di essere gay"/ Sorella card. Martini: "Soffriva…"

Quest’ultima, popstar di fama mondiale, nel promo circolante in tv del Gf vip 7 figura come protagonista di un casting sostenuto per la candidatura al gioco dei vipponi, con tanto di botta e risposta pungente che la vede coinvolta con il timoniere del reality, Alfonso Signorini, e il messaggio che si cela nel video è chiaro e forte: il timoniere non intende accontentarsi di vip qualunque e vorrà essere molto selettivo nella fase dell’ingaggio dei vipponi da arruolare nella Casa più spiata d’Italia. “Allora signora Gaga -esordisce Signorini, provinando la popstar-, hai famiglia?”. La cantante replica stizzita, rigettando il “signora”: “Lady, one sister” (“Signorina, ho una sorella”, ndr). Ma a Signorini potrebbero non interessare i vip dalle famiglie non numerose: ” Allora prendo le Kardashian, che sono in 5 e più sorelle danno più sorprese… “. Poi, Signorini getta la spugna e attacca Lady Gaga, che sembra non essere convinta di voler prendere parte al reality, un dietrofront che l’accomuna a chi -tra i vip provinati per il gioco – prima si candida e poi si tira indietro: “Ma chi ti credi di essere? Non sei mica Orietta Berti?”.

Chef famoso al Grande Fratello Vip 7?/ Nuovo indizio di Signorini: "In arrivo gustosi pranzetti". Chi è?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GRANDE FRATELLO VIP (@gfvipnews)

Insomma, non può di certo escludersi la possibilità che la produzione Mediaset abbia preso in considerazione l’idea di proporre a Lady Gaga un ruolo nel gioco di Canale 5.

Orietta Berti new-entry nel cast del Gf vip

Orietta Berti, intanto, coprirà il ruolo di opinionista tv per il Grande fratello vip 7 in arrivo e in coppia con la riconfermata nel medesimo ruolo, Sonia Bruganelli, già protagonista nel gioco al Gf vip 6 conclusosi con la vittoria finale di Jessica Selassié. Il primo video promo del Gf vip 7, che la pagina Instagram ufficiale ha condiviso con il popolo del web in rete, intanto sembra piacere a molti internauti, dal momento che registra un numero esorbitante di like e commenti di consenso, di chi lo considera un post “geniale” e divertente. Non manca tuttavia la polemica web sul contenuto del post promo, come emerge dai relativi messaggi critici: “I vip non partecipano a questi programmi senza senso e dai contenuti ridicoli”; “Ma c’è una petizione per togliere Signorini?”; “Glié piacerebbe Lady Gaga!”.

Signorini: "Ilary Blasi? L'ho incontrata, ecco come sta"/ Dopo la separazione da Totti rivela che...

Che il gioco del Gf vip 7 possa riservare ai telespettatori in Italia l’accesso nella Casa di qualche vip internazionale? Tra le varie congetture dei fan del gioco tv, si fanno al momento strada i nomi dell’attore turco Can Yaman e la popstar americana Britney Spears.











© RIPRODUZIONE RISERVATA