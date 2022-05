Gf vip 7, pornoattore nel cast con Brenda Asnicar? / Il totonomi tra opinionisti e concorrenti

Grande fratello vip 7, al via il totonomi sui protagonisti

A pochi mesi dalla puntata finale del Grande fratello vip 6, che ha decretato il trionfo di Jessica Selassiè, si pensa già Grande fratello vip 7, il cui inizio – salvo radicali risvolti repentini nella programmazione tv di Canale 5- è previsto per il 19 settembre 2022. E, intanto, prende il via il totonomi sul cast dei partecipanti al Grande fratello vip 7, sia per ciò che concerne la quota concorrenti che per ciò che riguarda la quota opinionisti. A quanto pare nel cast dei concorrenti vipponi potrebbero confermarsi – tra gli altri- oltre allo showman Antonio Zequila e la sexy e iberica attrice de Il mondo di Patty, Brenda Asnicar, anche l’erede in carne ed ossa di Rocco Siffredi. Si tratta del porno-attore Max Felicitas, al secolo Edoardo Barbares.

A spoilerare le possibili trattative avviate per l’ingaggio del porno-attore nel cast del Gfvip è il portale web di informazione, Dagospia. “Il pornoattore friulano sarebbe stato scelto da Alfonso Signorini come concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip in onda da settembre su Canale 5”, si legge tra le righe della nota di anticipazioni tv divulgata dalla fonte. Ma non è tutto.

La smentita e gli altri vociferati ingaggi al Gfvip

Inoltre, secondo quanto ripreso dalla pagina di cronaca rosa thepipol_tv, sarebbe giunta in queste ore la smentita delle trattative in dirittura d’arrivo per Manuela Arcuri: “Manuela Arcuri al Gfvip? Notizia fake! “. Ma non è tutto, perché la pagina di gossip beninformata prevede la conferma di Federico Fashion Style, opinionista de La pupa e il secchione 2022, nel cast dei concorrenti del Gf vip 7.

E per la quota opinionisti, Tv blog invece anticipa le trattative in corso per l’ingaggio al Gfvip 7 dell’ex Gf vip 6, Katia Ricciarelli. La cantante lirica – che ha fatto da colonna portante al Grande fratello vip 6- sarebbe inoltre corteggiata da Carlo Conti per la nuova edizione di Tale e quale show, in partenza a settembre 2022 su Rai Uno.

