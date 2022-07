Gf vip 7, Sonia Bruganelli confermata nel cast/ S’infiamma la polemica: “Avete..”

Sonia Bruganelli riconfermata nel cast del Gf vip

Habemus finalmente la conferma delle due opinioniste dell’atteso Grande fratello vip 7, il reality in partenza il prossimo settembre 2022 su Canale 5. Ebbene sì, dopo le continue voci circolanti in rete sull’ingaggio nel cast del reality di Sonia Bruganelli e Orietta Berti come opinioniste e al fianco del conduttore Alfonso Signorini al timone del reality, il profilo Instagram del gioco dei vipponi ha dato annuncio ufficiale delle ultime voci. A destare clamore mediatico, in particolare, è ora la conferma della moglie di Paolo Bonolis nel cast del Gf vip. L’opinionista uscente dal Gf vip 6, in un recente intervento post reality aveva espresso che non si sarebbe riproposta nelle medesime vesti al timone del reality dei vipponi, palesando quindi chiusa la sua ultima esperienza tv di collaborazione con il format del Biscione. Ma a quanto pare, lady Bonolis ha cambiato rotta e ora è in procinto di tornare sui suoi passi allo storico reality del Grande fratello dedicato alle celebrità, il che scatena ora tra le reazioni più disparate del web. Il riscontro degli utenti via social non si direbbe positivo sull’inaspettata conferma nel cast del Gf vip.

Il web si scatena tra le critiche su Sonia Bruganelli al Gf vip 7

“Non è piaciuta a nessuna per la scorsa edizione e la riscegliete?”, “Non mi piace”, “Ma chi la vuole?”, “Che pa**e”, si legge non a caso tra i vari commenti social a contestazione del ruolo di Sonia Bruganelli stabilito per il Gf vip 7. Ma non è tutto. Mentre l’ingaggio di Orietta Berti nel cast del Gf vip 7 sembra non fare rumore, si infiamma la polemica in corso su Sonia Bruganelli anche per la non conferma di Adriana Volpe, nel ruolo di opinionista, per il Gf vip 7. “Avete fatto fuori la Volpe perché smer..va il programma mentre Sonia difendeva gli indifendibili. Partiamo malissimo”, si legge in uno dei commenti social aggreganti, tra i più polemici.

