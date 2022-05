Gf vip 7, un ex di Belen Rodriguez concorrente?/ Al via il totonomi sul cast

Grande fratello vip 7, chi è nel cast? L’ex di Belen Rodriguez è solo uno dei nomi…

Si è da poco concluso il Grande fratello vip 6, che ha decretato il trionfo di Jessica Selassié, e intanto già si pensa al Grande fratello vip 7, che con ogni probabilità partirà a settembre 2022 con la messa in onda su Canale 5. Nel frattempo, ad avere il via è il totonomi sul papabile cast del reality dei vipponi condotto da Alfonso Signorini, concernente quindi sia i concorrenti che gli opinionisti. Per la quota opinionisti, reduce dal Gf vip 6 Sonia Bruganelli ha dichiarato di abdicare nel suo ruolo in favore di terzi e la collega Adriana Volpe non sarebbe confermata al Gf vip 7. Al posto di una delle due note opinioniste, potrebbe subentrare la tanto discussa concorrente al gf vip 6, Katia Ricciarelli. Ma anche per la quota papabili concorrenti del Grande fratello vip 7 sono in circolo delle succose anticipazioni tv.

Come riprende Novella 2000, in particolare tra i possibili neo gieffini vip potrebbe confermarsi Pamela Prati insieme a Manuela Arcuri e Wilma Goich, Lucia Bramieri, Eleonora Cecere, Sandra Milo. E ancora, poi tra gli altri volti vip femminili: Jessica Izzo, Patrizia Groppelli, Nilufar Addati, Veronica Cozzani. Tra i papabili concorrenti uomini del Gf vip 7 potrebbero invece vedersi confermati: Antonio Zequila, Nunzio Stancampiano, Matteo Ranieri, Alvaro Vitali, Federico Fashion Style, Andrea Denver , Aaron Nielsen, Ubaldo Lanzo, Gino Paoli, Jeda e Vittorio Sgarbi. Ma non è tutto. Perché per la quota sesso forte, inoltre, sarebbe in lizza anche l’ultimo ex di Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese verso il gioco dei vipponi? Gli altri papabili concorrenti

Stando a quanto ripreso dalla fonte, oltre alla madre Veronica Cozzani, Belen Rodriguez potrebbe vedere confermarsi nel cast del Gf vip 7 anche l’ultimo ex, Antonino Spinalbese, da cui la modella argentina ha avuto la figlia Luna Marie lo scorso luglio 2021. Stando a quanto anticipato dalla blogger Deianira Marzano, inoltre, nel cast dei concorrenti del Grande fratello vip 7 potrebbero essere confermati l’erede di Rocco Siffredi, ovvero il porno-attore Max Felicitas e l’influencer Asia Gianese. Ma non è ancora finita. Perché tra i candidati per il posto di gieffino, infine, l’ex Amici Tony Aglianò dichiara di voler prendere parte al Gf vip 7 per avere voce sui rapporti tesi che vive con il padre sin da quando ha fatto coming-out sulla sua omosessualità, come riprende Novella 2000: “Vorrei fare il Grande Fratello Vip perché non parlo con mio padre da due anni perché ha scoperto in tv della mia omosessualità. Proprio al Grande Fratello Cristiano Malgioglio ha detto che io ero l’ex di Giacomo Urtis e mio padre lo ha scoperto così. Vorrei che questo fatto si risolva proprio lì, dove tutto è nato. Dato che al GF si raccontano le storie e si riuniscono le famiglie, vorrei approfittarne per riallacciare i rapporti con mio padre”.

