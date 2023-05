GF Vip 8: possibile una nuova modalità “mista”/ “Personaggi noti e Nip insieme…”

GF Vip 8: dal tema del “pugno duro” ai cambiamenti radicali sul format

Più ci si avvicina alla stagione estiva più diventano paradossalmente concrete le valutazioni per la stagione televisiva che verrà prevista per il prossimo autunno. Tra nuovi format, programmi consolidati e modifiche radicali; in tale contesto si inserisce perfettamente l’edizione numero 8 del Grande Fratello Vip. L’epilogo in contro tendenza dell’edizione appena conclusa ha lasciato un segno per nulla indifferente: liti al vetriolo, parole scomposte e simili sono state duramente punite segnando un’inversione di rotta rispetto alla tolleranza che spesso ha “salvato” i concorrenti.

Per il GF Vip 8 è lecito credere che la linea sarà la stessa vista nelle battute finali dell’ultima edizione. I concorrenti dovranno probabilmente prestare maggiore attenzione all’atteggiamento, al messaggio televisivo e al risparmiarsi in frasi infelici troppo spesso condite da volgarità e mancanza di rispetto. In tal senso, diverse sono le fonti in rete che avvalorano questa tesi, con tanto di rumors e indiscrezioni che troveranno un responso solo per l’effettivo esordio della nuova edizione del GF Vip.

GF Vip 8: la nuova edizione potrebbe mischiare le carte: “Personaggi dello spettacolo con perfetti sconosciuti…”

Nel merito delle possibili novità radicali per il GF Vip 8, spicca il parere riportato dal portale Dagospia. Sembra concreta la possibilità di un ritorno alle origini, abbandonando la scelta di ospitare nella Casa solo personalità note e includendo dunque anche volti sconosciuti al grande pubblico. Sempre il sito riporta la possibilità che la durata possa essere ridotta arrivando ad un massimo di 4 mesi di permanenza. A rincarare la dose – come riporta il sito Isa e Chia – ci ha pensato anche Davide Maggio secondo il quale l’edizione numero 8 del Grande Fratello non sarà totalmente “Nip”.

“Stando a quanto apprende Fanpage.it da fonti ben informate, si va nella direzione di una modalità mista. Personaggi del mondo dello spettacolo noti destinati a confrontarsi con perfetti sconosciuti“. Questo è quanto riporta il portale Isa e Chia – nel merito delle indiscrezioni sulla prossima edizione del GF Vip – e aggiunge: “Il problema di centellinare i Vip non sarebbe il budget… Ma il fatto che personaggi disposti a mettersi in gioco davvero, 24 ore su 24, sono sempre meno”











