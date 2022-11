GF Vip, aerei per i Donnalisi “un mese di voi”/ E i “gintonic” scrivono ad Antonino…

Grande Fratello Vip 2022, aerei per i Donnalisi: “Un mese di voi“

Sono state ore decisamente movimentate sopra il cielo della Casa del Grande Fratello Vip 2022. Come condiviso dal reality sul profilo Instagram, un video mostra numerosi aerei sorvolati sui tetti di Cinecittà e indirizzati, come sempre, ai concorrenti amatissimi fuori dalla Casa. A dominare sono i pensieri per Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, che ricevono ben due aerei, a dimostrazione che i fan della coppia continuano ancora a credere nel loro amore, nonostante i recenti attriti. “Donnalisi. Niente da temere, tanto da tenere” recita uno degli affettuosi messaggi ricevuti, con Antonella che urla di gioia.

Sul secondo aereo c’è invece scritto: “Donnalisi. Un mese di voi. Zero noia“. A dimostrazione che il flirt in corso nella coppia piace, entusiasma e trascina le dinamiche in Casa. Un pensiero è dedicato anche a Luca Onestini, uno degli ultimi ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. L’ex Uomini e donne ha infatti ricevuto un messaggio dai fan con scritto: “Lo real es Luca One. Siempre contigo“.

Gli aerei sono ormai una tradizione al Grande Fratello Vip 2022 e testimonia l’affetto che i fan nutrono per i concorrenti nella Casa. Anche Micol Incorvaia è amatissima dal pubblico e, per questo, anche lei è stata destinataria di un bellissimo messaggio: “Micol, nulla brilla più di te“. Immancabile, poi, un messaggio speciale indirizzato ad Antonino Spinalbese dai #gintonic, i fan della coppia che l’hairstylist forma con Ginevra Lamborghini. I loro sostenitori non smettono di credere che il loro sia vero amore, e lo ribadiscono nel messaggio: “AS, solo con lei eri tu. #gintonic“.

D’altronde Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini si sono da poco ritrovati, protagonisti di un incontro in puntata. Chi è rimasta visibilmente scottata da quell’incontro è Oriana Marzoli, rimasta delusa per essere stata sminuita dall’hairstylist. Tuttavia è in arrivo una carezza anche per l’influencer venezuelana. I suoi fan, sia italiani sia spagnoli, le dedicano infatti un messaggio sopra i cieli di Cinecittà: “Ori, 6 luce x noi. Italy & Spa_fan“. Grandissima la gioia sul volto della Vippona, così come di coloro che hanno ricevuto queste sorprese.

