GF Vip, aereo contro Antonino Spinalbese: la rivolta dei gintonic/ Rischia eliminazione se va la televoto?

Grande Fratello Vip 2022, sulla casa plana un aereo contro Antonino Spinalbese: “Per noi gin liscio senza tonic, grazie”

Sono molti gli aerei che, di settimana in settimana, sorvolano la casa del Grande Fratello Vip 7 per mandare messaggi d’incoraggiamento ai vari inquilini. Nel pomeriggio di oggi, un aereo particolare, avrebbe sorvolato la casa più spiata i Cinecittà… Si tratta di un aereo per Antonino Spinalbese ma, a sorpresa, di critica! Dall’ultima diretta si sta parlando molto, sia nella casa che fuori, dell’atteggiamento dell’ex di Belen Rodriguez, con le donne della casa, in particolare con Giaele e con la new entry Oriana Marzoli.

Se la prima, dopo una settimana, è riuscita ad avere un chiarimento con Antonino, la seconda, dopo aver scambiato molte effusioni con il ragazzo, ha deciso di non fidarsi più di lui e interrompere i rapporti. È così che nel pomeriggio di oggi un aereo, avrebbe mandato un chiaro messaggio di critica verso Antonino Spinalbese. Mentre i Vipponi erano intenti a rilassarsi in giardino sopra le loro teste ha planato un aereo da parte dei gintonic, ossia i fan della coppia con Ginevra Lamborghini, sul cui striscione s’era scritto: “Per noi gin liscio senza tonic, grazie”, ad indicare proprio come ormai Antonino a loro non piaccia più. Ora rischia l’eliminazione se finisce al televoto?

Grande Fratello Vip 2022: le reazioni dei Vipponi all’aereo contro Antonino Spinalbese…

È cosi che a turbare il pomeriggio di sole, sulla casa del Grande Fratello Vip 7, è planato l’aereo dei Gintonic contro Antonino Spinalbese. Al suo passaggio però, Antonino, non ha fatto neppure un plissé anzi, è rimasto totalmente impassibile allo striscione. Tra i presenti una Vippona è stata invece molto divertita dall’aereo tanto da aver applaudito felice al suo passaggio. Di chi si tratta? Ovviamente della sua nemica giurata, Nikita Pelizon. Tra i due è infatti risaputo che non scorra buon sangue.

Tra gli altri presente anche Edoardo Tavassi che ha colto l’occasione, per una battuta delle sue… Antonella Fiordelisi infatti, al passaggio dell’aereo, è intervenuta chiedendosi perché i gintonic non si limitino a scrivere su Instagram o Facebook senza mandare aerei. Il suo amato Edoardo Donnamaria è intervenuto subito replicando: “Ma potranno fare come vogliono?”. Ecco allora la battuta sprezzante di Edoardo Tavassi ad Antonella: “Dice così perché non era per lei. Per lei sono soldi sprecati”.

SI DAI TONTONÈ ROSICA MENO CHE HAI GIÀ RICEVUTO TANTI AEREI DA PARTE DEL TUO PAPARINO…GRAZIE AI DUE EDOARDO PER AVERLA SPENTA MUAH #gfvip #gintonicpic.twitter.com/DXoiwHRIPQ — 𝘮𝘢𝘵𝘵𝘦𝘰✨|ɴɪɴᴏ sᴘɪɴᴀᴄɪɴᴏ sᴛᴀɴ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ☺︎ (@lamazzadiilhan) November 20, 2022













