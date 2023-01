GF Vip, Alberto De Pisis e il sogno hot su Davide Donadei/ “Ero a letto con te!”

GF Vip 2022, Alberto De Pisis spiazza Davide Donadei: “Stanotte ho sognato…“

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 il gioco della bottiglia sta diventando un vero e proprio cult in questi giorni. Fra i numerosi passatempi che tengono impegnati i concorrenti, questo è sicuramente uno dei più “scottanti”, poiché spesso implica improvvisati baci tra gli inquilini della Casa. Nelle ultime ore, in particolare, protagonisti di un appassionato bacio in bocca sono stati Giaele De Donà e Andrea Maestrelli, così come il sorprendente bacio tra Alberto De Pisis e Davide Donadei.

Proprio l’ex tronista di Uomini e donne, il giorno dopo, si avvicina al coinquilino a gli confessa: “Oh Albe, posso dire che mi è piaciuto?“. De Pisis replica: “Per due volte volevo rintracciarti per chiederti un massaggio“. E, a quel punto, vuota il sacco rivelando un retroscena hot: “Sai che anche io stanotte ci ho pensato? No, adesso la dico tutta: stanotte ho sognato che ero a letto con te. L’ho detto, vado via. Giuro, non so se è l’emozione di sedermi sulle tue gambe“. Una divertita Nikita Pelizon, che ha assistito al siparietto, commenta: “Va bene, grazie di avermi fatto assistere a questo momento“.

Per l’avvicinamento tra Alberto De Pisis e Davide Donadei galeotto è stato il gioco della bottiglia. Tuttavia, momento ludico a parte, sembra sempre più evidente l’interesse di Alberto per Edoardo Donnamaria nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. L’inquilino di Cinecittà, sin dalle primissime settimane di reality, non ha mai nascosto di nutrire una forte attrazione per il volto di Forum. Ora i due si sono riavvicinati e, complici alcuni momenti di scherzi nella Casa, tra loro c’è stato anche un appassionato bacio.

Dopo il riavvicinamento e lo scambio di tenerezze con Donnamaria, Alberto si è poi confidato con Sarah Altobello parlando del sentimento che proverebbe per lui: “Io ho provato qualcosa, una vibrazione. È una cosa bella. Ha leso il mio stato d’animo ma è una mia cosa. Ma allo stesso tempo mi ha fatto provare delle cose che non provavo da tempo e sono felice di averle provate“. Ora che Edoardo sembra aver definitivamente interrotto ogni rapporto con Antonella Fiordelisi, Alberto riuscirà a stringere un legame più profondo e complice con lui?

