GF Vip: Alberto De Pisis, reazione choc all’eliminazione di Onestini/ “Vi prego…”

Alberto De Pisis "elimina" Luca Onestini dal GF Vip, il senso di colpa lo assale: "Sono pietrificato…"

La semifinale del GF Vip ha regalato emozioni e colpi di scena, condita da un’eliminazione “eccellente” e una nuova finalista. Arrivati ad un passo dalla finale, tutti i concorrenti rimasti vantano un seguito ben definito ed è chiaro che ogni scontro può essere aperto a diversi risultati. Non la pensava però così Alberto De Pisis, che nel momento in cui si è ritrovato a dover scegliere chi trascinare con lui al televoto ha fatto il nome di Luca Onestini. Dal suo punto di vista, lo scontro a colpi di voti era a senso unico con l’ex volto di Uomini e Donne decisamente favorito.

La realtà del verdetto emerso ieri al GF Vip ha invece rovesciato i pronostici, seppur non decretando l’accesso in finale per Alberto De Pisis. Per lui però non è arrivata nemmeno l’eliminazione; tale onere è toccato a Luca Onestini a dispetto delle convinzioni e del presunto maggiore supporto. La reazione del giovane è stata eclatante, a conferma di come effettivamente fosse convinto di un esito del televoto quanto mai differente. “Sono pietrificato, il mio intento non era sfidare un amico, ero convinto di uscire io“.

Alberto De Pisis, lo sfogo con gli spartani al GF Vip dopo l'eliminazione di Luca Onestini: "Dobbiamo parlare…"

La “crisi” di Alberto De Pisis è iniziata proprio in studio nel momento del verdetto, quasi preso dal panico rispetto a quel risultato arrivato contro ogni aspettativa. Il giovane ha sentito l’esigenza di chiarire quanto sia stato importante il suo rapporto con Luca Onestini e mai avrebbe voluto essere decisivo per la sua eliminazione. Lo sconforto, tra incredulità e senso di colpa, è poi continuato una volta rientrato in caso con un bisogno impellente di trovare non solo conforto ma anche approvazione da parte degli altri concorrenti, altrettanto allibiti rispetto all’esito dell’ultimo televoto del GF Vip.

“Vi prego dobbiamo parlare di questa cosa. Voi lo sapete che io ero certo di uscire, mai avrei immaginato: avevo una scelta molto facile che era Milena, che sapevo che non se la sarebbe mai presa…”. Continua così lo sfogo di Alberto De Pisis, che cerca animatamente di motivare la sua scelta di sfidare Luca Onestini piuttosto che Milena Miconi. Il concorrente del GF Vip si sentiva più forte dell’attrice e, sicuro del suo destino, preferiva dunque uscire dalla porta rossa per via di un televoto condiviso con i più forti. Tale assunto è infatti confermato dalle sue stesse parole: “L’ho sempre detto: sarei voluto uscire con un bel televoto“.











