GF Vip: Alfonso signorini “benedice” Antonino e Ginevra/ “La loro alchimia…”

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: la preziosa dedicata di una lettrice pubblicata da Alfonso Signorini

L’attuale edizione del GF Vip ha decretato amori imprevisti e clamorose rotture, ma qualcuno sembra aver intenzione di coltivare un forte sentimento anche una volta conclusa l’esperienza con il reality di Canale 5. Si tratta di Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Quest’ultima ha dovuto abbandonare la trasmissione nelle prime settimane, ma fin da subito il legame con l’ex di Belen Rodriguez è sembrato evidente. Antonino Spinalbese ha lasciato la casa da poco più di una settimana e pare che abbia subito riallacciato i rapporti con Ginevra.

La coppia formata da Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini vanta già numerosi estimatori e supporters, anche di una certa rilevanza. Tra questi, spicca la grande considerazione di Alfonso Signorini; il conduttore del GF Vip non ha mai nascosto le sue simpatie e antipatie e nei confronti dell’ex di Belen Rodriguez si è sempre pronunciato con parole di elogio e apprezzamento. Non a caso, nell’ultimo numero del suo settimanale Chi ha voluto proprio riservare uno spazio alla bellezza del rapporto tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, approfittando dell’opinione di una lettrice.

Alfonso Signorini tifa per l’amore tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini

“Caro Alfonso, all’interno di questo GF Vip che di certo non si fa ricordare per i modi gentili ed educati di molti dei concorrenti, permettimi di lodare la delicatezza e la tenerezza di due ragazzi: Ginevra e Antonino“. Inizia così il messaggio di una lettrice e pubblicato su Chi da Alfonso Signorini; una critica velata a buona parte dei protagonisti ma risparmiando per l’appunto Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese. “Non hanno avuto modo di viversi all’interno del programma ma hanno saputo dar ascolto a quella magia che fin dal primo giorno si era creata tra loro… Ginevra è riuscita sempre a sostenerlo dall’esterno e, pur con la riservatezza che li contraddistingue, hanno regalato anche a noi una scintilla del loro amore”.

La dolcissima lettera pubblicata da Alfonso Signorini deve aver colpito il presentatore, al punto da scegliere – proprio tra le pagine del suo settimanale Chi – di rispondere alla lettrice con il suo personale pensiero sulla coppia, altrettanto denso d’ammirazione e parole d’elogio. “Ginevra e Antonino piacciono molto anche a me. Al GF Vip non hanno avuto modo di stare insieme, ma la loro alchimia – contro la quale nulla si può – ha avuto la meglio. Comunque vada: amore o solida amicizia, li aspetta un bel futuro!“.











