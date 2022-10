GF Vip, Allarme guardoni/ Nikita Pelizon: “Qualcuno mi fissava mentre mi cambiavo…”

GF Vip, le donne della casa si confidano: un membro della troupe del reality allungherebbe un po’ troppo lo sguardo…

Attenzione, attenzione: allarme guardone nella casa del Grande Fratello Vip 7 e… Non si tratta di un concorrente! Questa edizione del GF Vip non ci ha fatto mancare proprio nulla: tra bullismo, squalifiche, liti furiose in studio ci mancava solo l’emergere dell’ennesimo problema. Questa volta però a essere coinvolto non sarebbe un inquilino della casa ma un misterioso membro della troupe del reality, accusato di essere un vero e proprio guardone dalle Vippone del programma.

Come gli appassionati del reality sapranno, centinaia sono gli operatori, tra cameraman e operatori, a occuparsi di riprendere tutto ciò che avviene nella casa 24 ore su 24, nascosti in quello che, in gergo del mestiere è chiamato “acquario”: un’intercapedine, nascosta dagli specchi, che separa le pareti del loft dai container di Cinecittà e da cui, silenziosamente e senza essere visti, si può spiare tutto ciò che accade! Alcune donne della casa però si sono accorte che uno dei mestieranti, abusava un po’ del proprio potere, allungando spesso lo sguardo… A confidarsi e portare in luce la shoccante verità sono state Antonella Fiordelisi, Pamela Prati e Nikita Pelizon.

GF Vip, la rivelazione shock di Nikita Pelizon: “Mi fissava con le braccia conserte…”

La prima a palare di questo presunto “guardone” che turba le Vippone della casa del Grande Fratello Vip è stata Pamela Prati che, come una mamma chioccia, ha consigliato ad Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon di coprirsi ogni volta che vanno in bagno: “Ve l’ho detto dal primo giorno. Se uno deve andare al bagno…”. “Io non mi copro mai -la interrompe subito Antonella, che poi le domanda- Perché chi mi vede?”. Ecco allora la risposta di Pamela: “C’è comunque una telecamera!”. A togliere ogni dubbio e rivelare la shoccante verità interviene poi Nikita…

“Lo sai che l’altro giorno mi stavo cambiando, mi è arrivato il look no? Quello bianco… Allora mi ero truccata mi sembra, mi metto il vestito all’ultimo, la maglietta e il pantaloncino, e vedo che c’era uno con la maglietta bianca dietro allo specchio che era con le braccia conserte a fissarmi“. “Dove”, chiedono incredule le sue compagnie di avventura: “Stava dietro la vetrata”. Ovviamente la regia, come capita spesso quando vengono svelate scomode verità, è prontamente intervenuta chiudendo i microfoni e staccando il collegamento. Speriamo che siano presi provvedimenti a riguardo. Ecco il video:

#NikitaPelizon rivela che ha visto un uomo con la maglietta bianca dietro un vetro che la guardava mentre era nuda 😳

sarà vero? #gfvip #gfvip7 pic.twitter.com/ReUWkcjomd — MondoTV 24 (@MondoTV241) October 20, 2022













