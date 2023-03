GF Vip, Amaurys Perez boccia gli ‘Incorvassi’: “Li vedo forzati”/ “Donnalisi non dureranno 3 secondi fuori”

GF Vip, Amaurys Perez stronca gli ‘Incorvassi’: “Non gli do una lira“

Gli ‘Incorvassi‘ dividono le opinioni al Grande Fratello Vip 2022. Se Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi possono contare su una vasta schiera di fan fuori dalla Casa, c’è anche chi non è del tutto convinto della loro storia d’amore. A palesare scetticismo è, in particolare, Amaurys Perez. L’ex concorrente di questa edizione, intervistato da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge al GF Vip Party, non esprime un parere positivo per i due concorrenti, a cominciare da Tavassi: “Mi piaceva tantissimo, mi faceva ridere e divertire, dopodiché ha avuto un atteggiamento da ‘voglio essere leader‘. No no, il leader non lo scegli tu“.

E, a seguire, stronca la loro love story: “A quella coppia non do una lira. È come se fosse forzata, questo è quello che penso ogni volta che li vedo“. Quello che lascia più di un dubbio al campione della pallanuoto è il fatto che la coppia non abbia mai avuto un serio litigio nella Casa, ma abbiano sempre avuto un atteggiamento lineare e pochissimi alti e bassi: “Non ci prendiamo in giro: è possibile che dentro quella Casa, da 4 mesi, non abbiano mai litigato neanche una sola volta?“.

Amaurys Perez, critiche anche ai ‘Donnalisi’: “Non dureranno“

Soleil Sorge interviene nel corso della chiacchierata spiegando il suo personale punto di vista sugli ‘Incorvassi’ al Grande Fratello Vip 2022: “A me invece quello che incuriosisce, più che non abbiano litigato, è che non c’è quella cosa di ‘non ti resisto’. Nei primi mesi c’è sempre quella voglia di contatto fisico, di stare abbracciati. Questo è quello che mi incuriosisce“. Amaurys Perez ribadisce, a seguire, il suo pensiero sulla coppia: “Li vedo forzati, è come se volessero dimostrare che è tutto perfetto“.

Tuttavia l’ex gieffino non risparmia critiche nemmeno ai ‘Donnalisi‘. La turbolenta storia d’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è stata chiacchieratissima in questa edizione, e i loro numerosissimi fan sperano che possa continuare fuori. I due, dopo la squalifica del concorrente avvenuta ieri sera, si sono ripromessi di ritrovarsi fuori dalla Casa, Eppure, anche su di loro, Perez mostra scetticismo e li stronca senza mezze misure: “Ragazzi, i ‘Donnalisi’ appena finisce tutto non dureranno nemmeno 3 secondi fuori, dai“.











