GF VIP, Amaurys Perez e Luca Salatino squalificati per bestemmia?/ Verifiche in corso

L’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2022, andata in onda giovedì 13 ottobre, si è conclusa lasciando in sospeso una questione molto spinosa: Alfonso Signorini ha annunciato che sui social è stata segnalata la presunta bestemmia di un concorrente. Anche se il conduttore non ha fatto il nome, il colpevole sembra essere Amaurys Perez, già accusato qualche settimana fa di un fatto analogo. Durante la serata Luca Salatino ha incontrato la madre Rita, dopo aver parlato del suo passato. Commosso dal racconto dell’ex tronista di Uomini e Donne, Perez si è lasciato andare a quella che sembra a tutti gli effetti un’imprecazione. Viste tutte le segnalazioni arrivate su Twitter, Signorini ha dovuto prendere una posizione durante la diretta: “Vi dico che ci è stata segnalata, nel corso del live, una presunta bestemmia. Naturalmente, come sapete, le conseguenze, in caso di bestemmia, sono assolutamente dure, e proprio per questa ragione il fatto deve essere inconfutabile al di sopra di qualsiasi dubbio, e necessita di una verifica con gli strumenti più adatti. Vi terremo aggiornati e nella prossima puntata, quella di lunedì 17 ottobre, se qualcuno ha bestemmiato uscirà immediatamente dalla Casa”.

La nuova presunta bestemmia di Amaurys Perez#GFVIP pic.twitter.com/v7yEy2qgzk — Roberto Mallò (@robymallo) October 14, 2022

Luca Salatino: bestemmia a metà, interviene Charlie Gnocchi

Questa sera, lunedì 17 ottobre, verrà rivelato l’esito di queste verifiche e nel caso la presunta bestemmia venisse confermata cosa succederà ad Amaurys Perez? Verrà squalificato dal Grande Fratello Vip 2022? Ma l’ex pallanuotista non sarebbe l’unico a essere inciampato su un’imprecazione. Anche Luca Salatino è finito nel mirino dei social. Durante il party di sabato sera, l’ex tronista di Uomini e Donne ha perso le staffe: “Ma aspetta un attimo, ma stiamo a mangiando porco D*”, ha detto senza concludere la frase. Anche perché Charlie Gnocchi lo ha subito ripreso: “Luca, oh, occhio che ti scappano cose. Calmati dai”. Anche George Ciupilan ha cercato di tranquillizzare il romano: “Non esagerare Lu”. Più tardi Luca Salatino ha spiegato il motivo che ha scatenato la sua reazione: lui trascorre molto tempo in cucina ma la tavola è spesso spoglia perché i coinquilini non sono interessati a condividere pranzo e cena.

