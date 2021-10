GF VIP, Amedeo Goria “Fatto sesso con un trans”/ “Per me era una donna, sembrava l’ex di Montano”

Amedeo Goria “Io sono per la libertà di tutti. Ognuno deve fare e andare con chi vuole”

Nottata di confidenze per i Giucas Casella, Amedeo Goria Gianmaria Antinolfi, Aldo Montano e Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip che dopo la puntata, come riportato da biccy e rilanciato da gay.it e altre testate, sono rimasti svegli ancora un po’ per parlare tra di loro in tutta tranquillità. Durante la scorsa puntata Giucas è stato uno tra i protagonisti assoluti della serata confidando a tutti alcune sue esperienze sentimentali avute con gli uomini e dichiarando apertamente: “L’amore è amore, l’importante è che sia sincero”.

Il primo a confessarsi nel post puntata del Grande Fratello Vip è stato Amedeo Goria, accusato da molti concorrenti di non aprirsi troppo, che ha detto: “Ragazzi ma è inutile sottolineare le differenze. Per me è tutto così normale. Una volta io ero con tre donne… si avete capito bene, tre, di cosa vi stupite? Io ho fatto di tutto, una sembrava la tua ex (riferendosi ad Aldo), poi è venuto fuori che aveva il pistolino sotto. Ma per me è una donna. La vedevo come tale. Oggi come oggi non sia una cosa strana. Io sono per la libertà di tutti. Ognuno deve fare e andare con chi vuole”.

Giucas Casella, Gianmaria Antinolfi “hai avuto anche tu esperienze simili?”

Giucas Casella ha voluto poi interrogare Gianmaria Antinolfi chiedendogli se anche lui avesse avuto esperienze di questo tipo, il ragazzo ha risposto: “No, ma anche secondo me sono cose normali. Succede a molti, non c’è nulla di strano. Ho ascoltato le vostre storie e non ci trovo nulla di particolare. Noi ragazzi di oggi siamo molto liberi. Non ci si nasconde più come una volta. Ma non soltanto su esperienze omo. Ad esempio i ragazzi vedono video di menage a trois per anni e non etichettano la cosa come uno scandalo, ma come una pratica normalissima”.

Le confessioni di Giucas durante la puntata del Grande Fratello Vip hanno ispirato i suoi coinquilini e Manuel Bortuzzo ha commentato: “Sono d’accordo con Giucas, è normale ed è bello raccontarlo. Così si contribuisce ad abbattere il pregiudizio. Anche se oggi le cose sono cambiate, ma non soltanto verso le persone LGBTQ, ma anche per i disabili. Io ho una storia di un mio conoscente. Lui è finito sulla sedia a rotelle e i genitori della sua fidanzata non volevano più che stessero insieme. Adesso io invece non ho avuto di questi problemi, anzi”. Anche Aldo Montano è stato ispirato dalle parole dell’illusionista e durante la nottata è intervenuto dicendo: “Il racconto di Giucas è un vero e proprio inno all’amore a 360 gradi”.



