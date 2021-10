GF VIP, Andrea Casalino confessa flit con Miriana Trevisan/ “Stava nascendo qualcosa”

Andrea Casalino, dopo essere stato eliminato dal Grande Fratello Vip 2021, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Casa Chi, il format social del settimanale Chi condotto da Rosalinda Cannavò. L’attore pugliese, prima ha confessato che, secondo lui, il vincitore del reality potrebbe essere uno tra Manuel Bortuzzo, Aldo Montano e Manila Nazzaro per poi indicare in Davide Silvestri e Soleil Sorge i veri strateghi della casa e, successivamente, si è soffermato sul suo rapporto con Miriana Trevisan.

Tra l’ex ragazza di Non è la Rai, durante le settimane di convivenza nella casa del Grande Fratello Vip 2021, non sono mancati gli sguardi e i sorrisi complici. I due trascorrevano molto tempo insieme e il feeling che c’era tra i due non era passato inosservato agli altri concorrenti. Oggi, lo stesso Andrea Casalino racconta la verità sul rapporto con Miriana.

Andrea Casalino e il corteggiamento con Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip 2021

Tra Andrea Casalino e Miriana Trevisan, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, sarebbe potuto nascere qualcosa? A rispondere a tale domanda è stato Casalino il quale, eliminato dal reality, ammette come con l’ex ragazza di Non è la Rai fosse iniziato un corteggiamento.

“Stava nascendo una curiosità e un bel gioco tra me e Miriana Trevisan. C’era un pavoneggiarsi e un corteggiamento. C’era un po’ di feeling, dovevamo fare la love boat. Lei mi provocava sempre e le ho detto: “Se mi sblocco ti mangio”. Gliel’ho detto anche a lei apertamente. Forse rimpiango questa cosa che non è nata”, ha raccontato l’attore a Casa Chi.





