GF Vip, Anna Pettinelli asfalta Attilio Romita/ “Fuori subito! Peggior concorrente!”

GF Vip 2022, Anna Pettinelli stronca Attilio Romita: “Il peggior concorrente“

Il Grande Fratello Vip 2022 ormai da qualche mese ha una telespettatrice d’eccezione, che non si perde una puntata e che commenta le dinamiche di gioco sui social: Anna Pettinelli. L’ex insegnante di canto di Amici è spesso intervenuta sui suoi canali social per alimentare dibattiti sul reality e anche per sollevare polemiche, come quando ha dato ad Antonino Spinalbese del “narcisista patologico” per aver fatto soffrire Oriana Marzoli.

Edoardo Donnamaria contro Attilio Romita/ "Ha dato della mign**ta a Sarah Altobello"

Ora la conduttrice radiofonica è tornata sui social e, nella puntata di ieri, ha condiviso alcuni tweet al vetriolo contro Attilio Romita. L’ex conduttore del Tg1 è stato travolto dalle polemiche per le parole sminuenti riservate a Sarah Altobello, dopo essersi a lungo avvicinato a lei nei giorni scorsi. “Ma che schifo! Attilio! Un uomo che si struscia per giorni e poi di vergogna di lei. Fuori subito dal GF Vip” sentenzia la Pettinelli, che condivide un altro tweet a riguardo: “Che figura. Attilio in oltre 20 anni di Gf è il peggior concorrente. Speriamo lo lascino entrambe nella ca*a dove si trova“.

Charlie Gnocchi eliminato dal Grande Fratello Vip? No!/ Si rifiuta ma…

Attilio Romita nella polemica al Grande Fratello Vip 2022: la lettera di Mimma

Attilio Romita è stato indubbiamente uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 più discussi nella puntata di ieri. L’ex mezzobusto del Tg1 è infatti finito nella polemica per le espressioni rivolte a Sarah Altobello, considerata una ragazza troppo leggera e non adeguata al suo status sociale né al suo background culturale: “Ho bisogno di una donna che abbia una struttura, uno status o la capacità di comunicare con persone che hanno un background di un certo livello. Se andassi in giro con una simpaticona come Sarah penso che finiremmo male“.

Mimma Fusco distrugge Attilio Romita "Irriconoscibile! Come farò a fidarmi di te?"/ Lettera amara, lui piange

Parole che hanno sollevato un polverone nella Casa e anche sui social. Per Attilio Romita il momento amaro è proseguito con la lettera della compagna Mimma, che l’ha definito “irriconoscibile” per il suo atteggiamento. Alla fine il concorrente si è salvato al televoto contro Charlie Gnocchi, pertanto avrà un’immediata occasione di riscatto per riconquistare non solo i consensi del pubblico, ma anche la fiducia della sua Mimma.

Ma che schifo! Attilio!Un uomo che si struscia per giorni e poi di vergogna di lei. Fuori subito dal #GFvip — anna pettinelli (@annapettinelli) December 12, 2022

Che figura. Attilio in oltre 20 anni di Gf è il peggior concorrente. Speriamo lo lascino entrambe nella cacca dove si trova #GFvip — anna pettinelli (@annapettinelli) December 12, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA