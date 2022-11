GF Vip, Anna Pettinelli stronca Antonino Spinalbese/ “Narcisista patologico”

GF Vip 2022, Anna Pettinelli affonda Antonino Spinalbese: “Narcisista patologico“

Le recenti dinamiche che hanno visto coinvolto Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 2022 hanno generato una valanga di commenti e interazioni sui social. L’hairstylist è infatti finito sotto attacco per il comportamento riservato ad Oriana Marzoli, scoppiata in lacrime nella puntata di ieri dopo il confronto tra il coinquilino e Ginevra Lamborghini. Sui social in molti hanno sottolineato la sua mancanza di tatto e il fatto di aver usato l’influencer venezuelana, illudendola che ci potesse essere un sentimento per poi troncare ogni rapporto.

Anche Anna Pettinelli non è indifferente alle dinamiche del reality: ricordiamo, per esempio, il duro sfogo in seguito al ritiro di Marco Bellavia. Da appassionata telespettatrice del Grande Fratello Vip 2022, la conduttrice radio spesso commenta apertamente sui social quanto succede nella Casa. Ieri sera, in particolare, l’ex insegnante di Amici si è scagliata duramente proprio contro Antonino Spinalbese, riservandogli un sonoro attacco su Twitter: “Incredibile come Antonino sia così conteso. Non c’è nulla da fare, alle donne mancano gli strumenti per riconoscere un narcisista patologico“.

Antonino Spinalbese e i rapporti con le ragazze del Grande Fratello Vip 2022

Lo stupore di Anna Pettinelli è evidente e quel “narcisista patologico” dice molto sull’immagine che lei ha di Antonino Spinalbese. Secondo l’ex insegnante di Amici, infatti, il concorrente del Grande Fratello Vip 2022 penserebbe solo a se stesso e alla sua immagine mentre è conteso da numerose donne. Prima il flirt con Ginevra Lamborghini, la prima concorrente della Casa a cui si è affettivamente legato e con la quale potrebbe realmente nascere qualcosa. A seguire l’avvicinamento a Giaele De Donà, che però non è mai decollato in qualcosa di più forte.

Infine, la complicità con Oriana Marzoli: gli sguardi, i baci, la notte di passione a letto sotto le coperte, sino alla crisi e alla definitiva rottura voluta dallo stesso Antonino. Anche ieri sera si è consumato l’ennesimo scontro tra Oriana e Spinalbese, con la prima che si è detta delusa dal suo atteggiamento e il secondo che ha deciso, d’ora in poi, di compiere un percorso individuale evitando così di far soffrire qualcuno.

Incredibile come Antonino sia così conteso. Non c’è nulla da fare,alle donne mancano gli strumenti per riconoscere un narcisista patologico. #GFvip — anna pettinelli (@annapettinelli) November 28, 2022













