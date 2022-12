GF Vip, Antonella accusa Salemi “legge solo tweet brutti”/ Lei “Faccio il mio lavoro”

GF Vip, Antonella Fiordelisi contro Giulia Salemi: “Ha letto solo tweet brutti“

Al Grande Fratello Vip 2022 sono volate scintille a distanza tra Antonella Fiordelisi e Giulia Salemi, nella puntata di ieri sera. In diretta sono riemersi gli antichi dissapori tra la concorrente e la coinquilina Micol Incorvaia e, come spesso capita quando ci sono accesi confronti tra i Vipponi, il pubblico sul web tende a schierarsi. E anche in questo caso è successo. La Salemi, dalla sua postazione social, è infatti intervenuta per leggere alcuni tweet a riguardo e molti sostenevano la causa di Micol. Per questo motivo, chiuso il collegamento, Antonella ha manifestato delusione: “Volevo dire a Giulia che non ci ha fatto vedere tweet carini, ma ok. Grazie. Ha letto solo quelli brutti, scusate“.

La Fiordelisi ha palesato la medesima amarezza a fine puntata, durante la sua nomination in Confessionale. Alfonso Signorini le chiede il suo stato d’animo, lei confessa con sincerità: “Sono più che altro sconvolta dai tweet che legge Giulia. Perché quando gli altri hanno momenti di sconforto lei è subito pronta a leggere tweet divertenti. A me dice sempre metà e metà, a me questo suo atteggiamento non piace. Legge solo quelli negativi“.

Il risentimento di Antonella Fiordelisi nei confronti del lavoro di Giulia Salemi si fa sentire: “Non me l’aspetto da una donna sensibile come lei“. A quel punto la regina dei social del Grande Fratello Vip 2022 è costretta ad intervenire dallo studio: “Io mi limito a fare il mio lavoro e a riportare quello che la maggioranza del web scrive. E soprattutto non decido solo io: io sono in concomitanza con gli autori, quindi è un lavoro fatto insieme a 4 mani. E soprattutto quando io riporto tweet, vuol dire che in quel momento specifico la maggioranza era con Micol e non con te, quindi non è andare contro te“.

Anche Alfonso Signorini difende l’operato di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 2022 e, più in generale, dei suoi autori: “Ci tengo a dirti su questo che Giulia è sempre molto fedele a quello che è il sentiment del web, dimostra sempre grande imparzialità“. Il video del dibattito tra la Salemi e la Fiordelisi ha presto fatto il giro del web e, anche in questo caso, il pubblico ha commentato su Twitter la dinamica.

“Il mio@lavoro è quello di riportare quello che la maggioranza del web scrive” GIULIA SALEMI TU DEVI CONDURRE QUESTO FOTTUTO PROGRAMMA #gfvip #PRELEMI #incorvassi pic.twitter.com/zGj1TlSyMj — l’ha detto? l’ha detto! 🔑 (@cosimoaiutacitu) December 6, 2022













