GF Vip, Antonella e Edoardo torneranno insieme?/ L’amica di lei “potrebbe, ma…”

Nella puntata del Grande Fratello Vip 2022 di lunedì sera, Antonella Fiordelisi ha ricevuto una bellissima sorpresa dalla sua amica Ilenia. In un momento difficile per lei, segnato dalle liti con Edoardo Donnamaria e dallo sfogo in lacrime in diretta, l’incontro con la ragazza l’ha sicuramente aiutata a risollevarsi. E proprio Ilenia è intervenuta al GF Vip Party di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, parlando a cuore aperto di Antonella e, soprattutto, del suo modo di rapportarsi con le altre persone, specie nella sfera sentimentale.

“È una super energica, poi cerca tanto il confronto in questa modalità, quasi di scontro – confessa – Perché cerca di mettere la persona che ha di fronte in difficoltà, per capire se ci tiene veramente a lei. È un po’ una roba psicologica: lei attacca quando vuole difendersi, e soprattutto ti attacca per vedere la tua reazione, se ci tieni abbastanza. Sempre così, anche nelle amicizie fa così“. Non solo nelle amicizie, anche nelle relazioni sentimentali sarebbe una persona piuttosto energica e incline al confronto serrato: “Nelle relazioni è forte, litiga, cerca il confronto sempre“.

Parlando della situazione di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip 2022, Ilenia rivela se fuori dalla Casa la coppia tornerà insieme: “Secondo me ci riproveranno sicuramente. Il loro è stato un amore vero, hanno fatto sognare l’Italia, hanno fatto innamorare il fandom. Vuol dire che le persone hanno percepito la loro veridicità all’interno della coppia, che sono due persone pure, che magari non sanno confrontarsi bene a volte. Quindi secondo me ci riproveranno, ci tengono, non mi sembrano totalmente estranei“.

La ragazza lancia però un avvertimento ad entrambi i concorrenti: “Potrebbe funzionare, ma entrambi devono cambiare degli atteggiamenti“. Inoltre, Ilenia ritiene che Antonella spesso sia poco incline a ritornare con le persone con cui si è lasciata, specie se la delusione è scottante: “Conoscendo Anto, non l’ho mai vista tornare indietro sui suoi passi. Quando ero in puntata, l’ho vista delusa e quando viene delusa da una persona, l’accantona e non ci ritorna. E poi non l’ho mai vista tornare con un ex“.











