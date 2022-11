GF Vip, Antonella Fiordelisi criticata dai Vipponi/ “Manda frecciatine per provocare”

Grande Fratello Vip 2022, Antonella Fiordelisi criticata dai coinquilini

I comportamenti di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 2022 sono argomento di dibattito nella Casa. In cortiletto si sono riuniti Micol Incorvaia, Luciano Punzo e Giaele De Donà, che si sono confrontati sulle recenti dinamiche del reality attaccando duramente la loro coinquilina. La sorella di Clizia Incorvaia in particolare non approva l’atteggiamento spesso protettivo di Edoardo Donnamaria nei confronti della Fiordelisi, soprattutto nelle occasioni in cui lei ha torto: “È sbagliato, in questo modo non la fai crescere“.

Giaele spiega il motivo per cui lui interviene spesso a difendere la sua Antonella nelle discussioni: “Lui lo fa perché lei poi sennò si arrabbia. Alla fine della puntata poi litigano e lei si arrabbia perché lui non l’ha difesa“. Anche Luciano Punzo, che negli ultimi giorni ha avuto un furibondo diverbio proprio con la Fiordelisi, esprime critiche nei confronti del suo atteggiamento a suo dire provocatorio: “Non è il tono, è la risatella che mi ha dato fastidio. Se tu ridi e mi fai la risatella da provocazione, con me non attacca“.

Giaele contro Antonella: “Manda frecciatina per provocare, ma hanno un peso“

Tutti sembrano appoggiare l’idea che Antonella Fiordelisi abbia un atteggiamento a tratti provocatorio al Grande Fratello Vip 2022. Il suo tentativo di destabilizzare gli equilibri nella Casa è evidente, secondo Giaele De Donà: “Lei tante volte manda tante frecciatine, che dice tanto per provocare, ma non capisce che hanno un peso“. E, in riferimento all’amicizia tra Antonella e Oriana, ammette: “Ho sentito la clip in cui Antonella le dice: ‘Vallo a dire a Giaele che voglio vedere la sua faccia quando sa che ti sei baciata con Antonino’. Lì vuol dire che vuole vedere la mia faccia perché sa che sto male, quindi gode nel vedermi star male“.

La figura di Antonella Fiordelisi fa parecchio discutere, dentro e fuori dalla Casa (esemplare il diverbio in puntata con Guendalina Tavassi). Giaele spiega che, oltre ad essere provocatoria, pecca anche di vittimismo quando si rende conto che in molti ce l’hanno con lei: “Poi l’ho sentita dire a Oriana: ‘Giaele si arrabbia per una frasetta che ho detto, qua c’è gente che fa molto peggio. Cosa sono io, Giovanna D’Arc0?’. Ogni volta lei pensa che tutti se la vogliano prendere con lei ma non si fa la domanda del perché tutti se la prendono con lei“.

