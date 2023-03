GF Vip: Antonella Fiordelisi in lacrime per Edoardo/ “Mi ha distrutto un sogno…”

Antonella Fiordelisi si sfoga con Sarah Altobello: “Immaginavo un futuro, dei figli…”

Sono ore difficili per Antonella Fiordelisi, in balia delle pene d’amore per Edoardo Donnamaria dopo le vicissitudini dell’ultima puntata. Il “caso” della palpatina del volto di Forum a Nicole Murgia ha portato ad un esclation che pare essere culminata con la rottura definitivia per una delle coppie più longeve oltre che litigiose del GF Vip. Ancor prima dell’ultima discussione, tra i due le cose viaggiavano già in un mare in tempesta e l’ultimo aneddoto è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Nella giornata di oggi Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno ripreso a lanciarsi frecciatine, con sguardi a volte colmi di raconre che denotano la volontà di urlarsi cose che forse ancora non sono state dette. Come testimoniato da un video pubblicato dalla pagina ufficiale del GF Vip, la showgirl napoletana ancora non si capacita dell’accaduto e si sfoga anche con Sarah Altobello. “Pensa ad una persona con cui tu già immaginavi un futuro: andare a convivere, avere dei figli. Cose che non avrei mai pensato nella mia vita, quindi io dico che mi ha distrutto tutto il sogno…”

Inizia quasi in maniera lucida lo sfogo di Antonella Fiordelisi con Sarah Altobello, in merito chiaramente alle ultime discussioni avvenute con quello che ormai sembra essere il suo ex fidanzato, Edoardo Donnamaria. Pochi attimi, e la razionalità del suo ragionamento si trasforma in un pianto difficile da controllare. “Stavo costruendo qualcosa con lui, come può una persona che dice di amarmi così tanto farmi questo? Non ci posso credere che sia finita perchè lui ha fatto una cosa così grave, non me l’aspettavo“.

Sarah Altobello tenta un timido conforto nei confronti di Antonella Fiordelisi, in preda all’ennesimo crollo emotivo per Edoardo Donnamaria. “Lo so, è finita ma non è detto. Non lo vuoi vedere più ma aspetta di vedere anche lui cosa dice”. Dal canto suo, la showgirl sembra non ascoltare nemmeno le parole della coinquilina e continua ad inveire contro Edoardo Donnamaria assalita dal pianto: “Non lo voglio vedere più voglio solo che esce!”. Di certo, si è aperto un nuovo capitolo della coppia più chiacchierata del GF Vip e nella prossima puntata potrebbero arrivare colpi di scena ancora non messi in conto.











