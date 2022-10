GF Vip: Antonella Fiordelisi lite con Gegia, inizia vendetta per Marco Bellavia/ “In casa non fai niente”

Antonella Fiordelisi è di nuovo scontro con Gegia: ecco cosa è successo

Ormai è cosa nota che tra Antonella Fiordelisi e Gegia non ci sia simpatia; l’influencer non ha ancora dimenticato il comportamento della comica con Marco Bellavia e questo ha aumentato il suo risentimento verso la gieffina.

Nelle ultime ore, infatti, le due concorrenti sono state protagoniste di uno scontro al Grande Fratello Vip 2022 sulla divisione dei compiti in Casa. Seduta a tavola, Antonella Fiordelisi ha puntato il dito contro Gegia: “Tu fai solo intrattenimento, ma i piatti non li asciughi. Tu in casa non fai niente“. A questo punto gli animi della comica si scaldano: “Io non faccio niente? E chi ha passato l’aspirapolvere nella nostra stanza con la schiena a pezzi che ho? Io ho 63 anni, non 24 quanti ne hai tu“. Lo scontro continua con l’influencer che sostiene che la comica in casa non faccia nulla e Gegia che prova a difendersi sostenendo il contrario. A chiudere la discussione è la stessa Gegia che dichiara: “Va bene, non faccio nulla rimani della tua idea. Mi sono rotta le pa*le”

Antonella Fiordelisi è, attualmente, la preferita del pubblico che ha apprezzato il suo supporto a Marco Bellavia. Dopo il ritiro del conduttore che ha fatto scoppiare un vero caso, l’influencer ha deciso di “vendicarsi” nominando tutti gli inquilini che non hanno aiutato Bellavia.

Antonella Fiordelisi ha confessato tutto ad Edoardo Donnamaria, dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 2022: “Li nominerò tutti, vendicherò Marco. Non ti preoccupare. Iniziamo da Gegia.” A quel punto il volto di Forum la invita a non essere così vendicativa, ma la gieffina replica: “Mi spiace lo sono, non posso fingere di non esserlo. Inizierò da Gegia. A parte che volevo già nominarla da stasera”.

