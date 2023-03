GF Vip: Antonella Fiordelisi racconta la “convivenza” con Edoardo/ “Mi ha rubato il…”

Antonella Fiordelisi, l’armonia con il fidanzato Edoardo Donnamaria dopo il GF Vip

Sono stati forse i protagonisti indiscussi di questa edizione del GF Vip, al punto da renderlo a tratti monotematico: sono Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, che con la loro storia hanno appassionato quasi tutto l’arco temporale dell’attuale edizione del reality. La showgirl è stata l’ultima a dover varcare la porta rossa del reality dopo essere uscita sconfitta dallo scontro al televoto. Prima di lei, era stato Edoardo Donnamaria a restare “orfano” della propria fidanzata per via di un provvedimento disciplinare che ha decretato la sua eliminazione immediata dal GF Vip.

Una volta conclusa per entrambi l’esperienza al reality condotto da Alfonso Signorini, sia Antonella Fiordelisi che Edoardo Donnamaria sono tornati alla vita di tutti giorni ma chiaramente con la luce dei riflettori ancora puntata. Chiaramente, l’attenzione dei media e dei fan della trasmissione è tutta rivolta verso il prosieguo della loro love story. Il rapporto tra i due è stato tormentato – se non di più – e più volte sono arrivati pareri drastici sul futuro del loro amore. Ebbene, a dispetto dei “gufi”, anche fuori dal GF Vip l’amore sembra procedere senza intoppi come dimostrato dall’ultimo contenuto pubblicato da Antonella Fiordelisi su Instagram.

Antonella Fiordelisi scherza sui social con Edoardo Donnamaria: “Il mio fidanzato non si voleva svegliare!”

Potrebbero essere definiti come prime prove di tenera convivenza gli aneddoti offerti da Antonella Fiordelisi sul proprio profilo social. La giovane, in compagnia del suo Edoardo Donnamaria, ha scelto di ricostruire per i propri follower – tra ironia e toni scherzosi – la giornata con il fidanzato. “Vi faccio un sunto della mia giornata di oggi: il mio fidanzato stamattina non si voleva svegliare e mi stava per far perdere il treno. Non ho avuto nemmeno il tempo di fare la valigia!”

Inizia così il racconto della giornata da parte di Antonella Fiordelisi, con tanto di voce fuori campo di Edoardo Donnamaria e tenere risate. L’aneddoto divertente raccontato dalla giovane è quasi messo in secondo piano dall’armonia che sembrano aver trovato ora che sono fuori dalle mura del GF Vip. Il video continua per altri secondi, con Antonella che scherzosamente “accusa” il suo fidanzato: “Sono partita senza portare nulla, senza vestiti e solo il telefono! In tutto ciò lui non si è mai cambiato, dalla mattina alla sera con gli stessi vestiti; adesso mi ha praticamente rubato tutto il guardaroba”. Edoardo Donnamaria la incalza stando al gioco e afferma: “Guarda che me le hai regalate!“, generando così l’ilarità di Antonella Fiordelisi e dei followers nei commenti al video.











