GF VIP, Antonella Fiordelisi rivelazione choc:”Mi ha scritto Totti”/ La rivelazione crea caos nel web

Grande Fratello vip, Antonella Fiordelisi si lascia scappare una confessione con Edoardo Donnamaria: si tratta di Francesco Totti

Mentre si avvicina la messa in onda della nuova nuova e tredicesima puntata del Grande Fratello vip 7 in corso, Antonella Fiordelisi torna a destare curiosità tra i telespettatori, con un’affermazione su Francesco Totti, che potrebbe rivelarsi compromettente per entrambi. Concedendosi ad un momento di relax, tra le mura del Grande Fratello vip, mentre si teneva avvinghiata all’ultimo flirt Edoardo Donnamaria, la schermitrice ha menzionato l’ex capitano della Roma, incurante della battaglia legale che ora vede lo sportivo contrapporsi alla ormai ex consorte Ilary Blasi.

La gieffina, nel dettaglio, tra il serio e il faceto ha esclamato una verità mai svelata prima, palesando di avere di essere a stretto contatto con la leggenda del calcio in persona: “Totti mi ha scritto!”. Ed é con queste parole che, intanto, Antonella Fiordelisi manda il web in sconquasso, raggiungendo lo status social della tendenza su Twitter, con oltre 2000 interazioni! Probabilmente, però, Antonella Fiordelisi si sarebbe subito pentita di aver menzionato Francesco Totti al Grande Fratello vip, alla luce del fatto che negli istanti successivi all’affermazione, palesandosi in uno stato di imbarazzo ha tentato di nascondersi tra le braccia di Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi é una fiamma di Francesco Totti?

E una domanda sorge ora spontanea tra i fan del Grande Fratello vip: che quella di Antonella Fiordelisi sia una confidenza sincera o una mossa strategica pensata dalla diretta interessata per accalappiarsi le attenzioni e i consensi di Edoardo e/o del pubblico TV? Nel frattempo, le reazioni web alle dichiarazioni della schermitrice sono tra le più disparate e non mancano commenti critici di chi taccia la vip di ergersi a Femme fatale navigata:”Si é fatta mezza serie A”; “Mancava solo lei nella telenovela Totti” si legge tra i commenti più aggreganti, rilasciati a margine della dichiarazione di Antonella Fiordelisi, che quindi sembrerebbe perdere consensi nel pubblico TV. Questo a causa dell’immagine di donna oggetto del desiderio, che ora emergerebbe di lei, nel gioco della Casa del Grande Fratello vip 7. “Voglio il Capitano al GFvip” é, poi, la richiesta che avanza a gran voce un utente, rendendosi portavoce di un desiderio di tanti telespettatori. E non é azzardata per gli internauti l’ipotesi che Antonella abbia giocato il ruolo di “terza incomoda” tra Francesco Totti e Ilary Blasi, nel mezzo del loro matrimonio, finito di recente in balia di una crisi che segna la separazione dei due storici coniugi. Ma quale verità si cela dietro l’affaire Antonella Fiordelisi?

Staremo a vedere, quindi, se Totti vorrà fornire la sua versione dei fatti.











