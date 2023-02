GF Vip: Antonella Fiordelisi si sfoga con gli “Spartani”/ “Ha fatto schifo mentre…”

Antonella Fiordelisi si confronta con gli Spartani dopo la lite con Edoardo Donnamaria

L’ultima puntata del GF Vip è stata probabilmente la più pesante per la coppia più iconica dell’attuale edizione: Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. La situazione tra i due era già ridotta ai minimi storici per via dei malumori delle scorse settimane, ma nel corso della diretta la situazione è precipitata in maniera drastica. Edoardo Donnamaria ha infatti scelto di rivelare alla sua fidanzata un suo momento di vicinanza a Nicole Murgia, aneddoto che ha scatenato l’ira della showgirl campana che pare abbia chiuso in maniera categorica la storia.

Antonella Fiordelisi choc: "Tra Edoardo e Murgia è accaduto anche altro"/ "Si attraggono, si vede"

Dopo la rivelazione di Edoardo Donnamaria su Nicole Murgia si è scatenata una discussione che sembrava non poter trovare una conclusione diversa dalla rottura definitiva. Il volto di Forum ha palesemente accusato il colpo, ma chi ne è uscita peggio sembrerebbe essere proprio Antonella Fiordelisi che questa mattina ha cercato di ottenere il supporto dei suoi cari Spartani. Rintanata nel suo letto e circondata da Nikita Pelizon, Matteo Diamante e Davide Donadei, la giovane si è sfogata su quanto accaduto cercando di avere le idee più chiare sul da farsi.

Anna Pettinelli asfalta Antonella Fiordelisi: "Piange senza lacrime"/ "Pessimi attori, copione scadente"

Antonella Fiordelisi è sicura: “Ecco perché Edoardo mi ha chiesto una pausa…”

“Matteo, noi stavamo insieme quando ha fatto quelle cose: non mi aveva detto che ci eravamo lasciati e nel frattempo ha fatto questo schifo“. Inizia così la riflessione di Antonella Fiordelisi in merito alle azioni “maliziose” di Edoardo Donnamaria nei confronti di Nicole Murgia. La incalza Nikita Pelizon che le rammenta quanto fossero però effettivamente in un momento di pausa. A quel punto, la giovane asserisce: Guarda caso, la pausa è per fare queste cose con gli amici: vi ricordate quando ha detto che con me non si sente se stesso? Era per fare queste cose”.

Tavassi e Onestini scagionano Edoardo:"No malizia con la Murgia"/ Ma Oriana l'attacca

Nonostante la ferma convinzione di Antonella Fiordelisi che vi sia un collegamento tra la pausa con Edoardo Donnamaria e le sue ultime azioni, sia Davide Donadei che Matteo Diamante sembrano volerla dissuadere da tale convinzione portandola a razionalizzare la questione. “Se tu sei innamorato e vedi questa roba, ci sta che vai fuori di testa…Tu con Antonino? Nel tuo caso ci sta, finché non manchi proprio di rispetto…“. Esprime così il proprio pensiero Davide Donadei che giustifica sia la reazione dell’amica che gli aneddoti del passato con lei protagonista. “Lui mi ha anche detto che se non ci fossi stato io ci avrebbe provato con Nicole, ma di che parliamo“, aggiunge Antonella Fiordelisi con Davide che conferma il tutto











© RIPRODUZIONE RISERVATA