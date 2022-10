GF vip, Antonella Fiordelisi vincitore finale?/ Per il web e i bookmakers lei é…

Antonella Fiordelisi é la vincitrice del Grande Fratello vip 7, per il web: la classifica del papabile vincitore del reality secondo i bookmakers

Antonella Fiordelisi é la vincitrice annunciata del Grande Fratello vip 7? Questo é l’interrogativo generale tra i telespettatori più attivi nel web, dal momento che la schermitrice é finita tra gli hashtag e i thread in tendenza con una moltitudine di elogi, nel corso della quinta puntata del Grande Fratello vip 7, e non solo. Anche i bookmakers, oltre ai fedeli fan, la danno per papabile vincitrice annunciata del Grande Fratello vip 7, anche alla luce degli ultimi risvolti del reality di Canale 5.

Una diretta complessa si é registrata nella prima serata del 2 ottobre , la cui prima parte é stata principalmente dedicata al caso Marco Bellavia, come risposta del reality alle contestazioni del pubblico TV rispetto al ritiro di quest’ultimo dallo show maturato per il peso insostenibile di attacchi, pregiudizi e critiche gratuiti. Prima e durante la diretta a mostrarsi vicina al dolore Marco Bellavia , che lui ha espresso nella Casa negli sfoghi condivisi con i coinquilini risultando ai più tra i vip impossibilitato a integrarsi nel gruppo in quanto ritenuto affetto da disturbi psicologici e/o falso e benpensante per visibilità e business, é stata Antonella Fiordelisi. Come emerso in puntata, Antonella Fiordelisi ha rincuorato nella Casa Marco Bellavia nel momento in cui lui , visibilmente provato, le parlava del suo male di vivere e della volontà di fare passare il messaggio che oltre il dolore fisico vi é anche il dolore mentale da estirpare. L’ex Temptation Island in diretta tv finisce in lacrime, non a caso, alla visione delle clip di quanto condiviso con il ritirato, segno che lei rinnovi la sua vicinanza all’ex coinquilino. E la solidarietà dell’ex fidanzata di Francesco Chiofalo convince critica e pubblico TV, tanto che lei é la più quotata tra i vipponi in tendenza alla vittoria del reality e al contempo sfiora la vetta della classifica stilata dai bookmaker sul papabile vincitore del Grande Fratello vip 7 in corso.

Antonella Fiordelisi é per gli analisti di Stanleybet.it, come riporta Agipronews, indicata a quota a 3,50 alle spalle della prima classificata Carolina Marconi tra i concorrenti più quotati alla vittoria del Grande Fratello vip che ’resiste’ a 2,50.

Antonino Spinalbese e Luca Spinalbese al terzo podio nella classifica dei bookmakers sul papabile vincitore del Grande Fratello vip

Sul podio a quota 6 ci sono Luca Salatino e Antonino Spinalbese, seguito poi con Elenoire Ferruzzi e Amaurys Perez a quota 15 insieme a Nikita Pelizon. La preferenza espressa sul successo di Pamela Prati é valutata a quota 18, con Alberto De Pisis e Charlie Gnocchi appaiati in un ex-aequo a 20, che precedono Edoardo Donnamaria (a 25) e a Cristina Quaranta (a 30).

A 35, tra gli ultimi posti della classifica dei bookmakers sul papabile vincitore del Grande Fratello vip, é quotata la vittoria di Daniele Del Moro, seguito poi da Gegia, Patrizia Rossetti e Wilma Goich, la cui posta é quotata a 40 volte . Ultime per gli scommettitori, quotati quindi a 50, Sofia Giaele De Dona e Sara Manfuso, e ultimissimo Attilio Romita a quota 60











