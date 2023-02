GF Vip, Antonella in lacrime delusa da Edoardo/ “Non mi ama più ma non lo ammette…”

Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi si sfoga con Sarah Altobello: “Edoardo non è mai stato così freddo e antipatico…”

È ufficiale: con l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 7 pare proprio che la coppia dei Donnalisi sia scoppiata una volta per tutte. Antonella ed Edoardo infatti si sono definitivamente detti addio, lui stufo delle continue provocazioni e vittimismo di lei, lei invece stufa del suo non prendere posizione e del preferire gli “amici di cortiletto” alla fidanzata. Una riconciliazione tra di due al momento non sembra proprio possibile e Antonella, sfogandosi con la sua compagna d’avventura Sarah Altobello, ha confessato di essere profondamente delusa da Edoardo ma non solo, l’influencer ha anche detto di credere che lui non sia più innamorato di lei e che non lo riveli per pura strategia…

“Lui tutto il giorno sta li e non se ne frega di me – ha esordito Antonella, continuando poi – inizialmente era innamorato e preso poi gli è scaduta questa cosa. Lui non me lo dice perché siamo qui dentro e se qui lui dice che non mi ama più, che non c’è più quella cosa, lo massacrano”, ha affermato. Antonella ha poi rivelato di aver visto un cambio repentino in Edoardo: “Non è mai stato cosi antipatico, freddo, non mi considera proprio. A lui dava semplicemente fastidio che c’era Antonino. Ora sta sempre in cortiletto e di me se ne frega”.

È così che, Antonella Fiordelisi, sfogandosi con la sua compagna di avventura al Grande Fratello Vip 7, Sarah Altobello, ha affermato di essere molto delusa da Edoardo. L’influencer si è infatti resa conto che il ragazzo è molto diverso da come si aspettava e, nello spiegare cosa non gli piace di Donnamaria, l’influencer lo ha paragonato a uno degli ultimi arrivati nella casa di Cinecittà, Davide Donadei. Antonella, con le lacrime agli occhi ha raccontato: “Davide che ha visto come si comporta mi ha detto di dimenticarlo, non ci siamo visti tutto il giorno se non durante l’allenamento dove abbiamo scherzato. Lui non si avvicina più a me, è stato sempre detto che io lo prendevo in giro invece era lui a prendere in giro me”.

Antonella ha poi dato via a un vero e proprio confronto tra Davide ed Edoardo: “Davide mi capisce, è un angelo ma poi da uomo, gli uomini che stanno qua non hanno carattere, Davide invece, per quanto sembra silenzioso nota tutto, è un uomo attento e mi fa stare tranquilla. Cavolo io pensavo che questo carattere lo avesse Edoardo, ma mi rendo conto che non è così”.











