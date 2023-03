GF Vip, Antonella su Edoardo “carattere incompatibile”/ “Devo vedere fuori…”

GF Vip, Antonella su Edoardo: “Carattere incompatibile col mio“

Ora che il clima nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 si è rasserenato, tra le coinquiline c’è più desiderio di confidarsi e confrontarsi. Ecco, dunque, che Oriana Marzoli e Micol Incorvaia si ritrovano a parlare con Antonella Fiordelisi della sua tormentata storia d’amore con Edoardo Donnamaria, donandole qualche prezioso consiglio. L’influencer venezuelana, come mostra un video condiviso sulla pagina Instagram del reality, rivela alla schermitrice campana: “Hai la certezza che lui è innamorato di te“.

GF Vip: eliminato Alberto, Antonella, Giaele, Davide, Milena o Nikita?/ I sondaggi

Antonella è convinta di questo ma, sebbene la coppia si sia riappacificata, ritiene che la loro incompatibilità caratteriale possa rappresentare un ostacolo alla loro conoscenza, anche fuori dal reality: “Questo lo so, ma ho pure la certezza che ha il carattere incompatibile col mio. Devo vedere il lato del carattere che ha quanto lo posso sopportare, e quanto lui fuori può sopportare il mio“. Oriana ritiene però che le loro tensioni siano dovute esclusivamente al clima della Casa: “Secondo me le vostre litigate sono perché siete qua, non per altro. L’amore c’è“.

Antonella Fiordelisi "boccia" Soleil Sorge?/ "Eliminata perchè il suo carattere non piaceva"

Micol Incorvaia consiglia Antonella Fiordelisi: “Se riesci ad alleggerire…“

In questi mesi di Grande Fratello Vip 2022, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno avuto modo di conoscersi a fondo. “Lui di base è così caratterialmente“, confessa Antonella alle coinquiline. Oriana ritiene che, in linea generale, il comportamento del ragazzo sia sempre giocoso, scherzoso e solare. A suo dire avrebbe una serenità di fondo come base del suo carattere, che però al momento è nascosta dalle tensioni e dalle continue discussioni con la Fiordelisi: “Lui sorride sempre e scherza, è una cosa carina. Sta bene in generale“.

Nicole Murgia, nuovo attacco a Antonella Fiordelisi: "Non è vera"/ "Fa la vittima quando è lei ad attaccare"

Durante la chiacchierata tra Oriana e Antonella, interviene anche Micol Incorvaia. Lei, che in passato ha avuto una storia d’amore con Edoardo Donnamaria e che dunque lo conosce molto bene, cerca di consigliare Antonella parlando dei lati a tratti ombrosi del carattere del ragazzo: “Non è la positività in persona, ma è uno che prende le cose molto alla leggera. Con te un po’ si accanisce perché vede che non vi capite, ma di base è uno leggero. Se tu riesci ad alleggerire un momento di tensione, ci si passa sopra. Bisogna soltanto riuscire a venirsi incontro“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)













© RIPRODUZIONE RISERVATA