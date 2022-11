GF Vip, Antonino “con Ginevra chimica mentale”/ “Abbiamo un modo di scherzare…”

GF Vip 2022, Antonino Spinalbese: “Con Ginevra chimica mentale, le voglio bene“

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip 2022 di ieri sera, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli hanno avuto un lungo confronto in camera da letto. I due coinquilini hanno ripercorso quanto accaduto in puntata, dall’incontro tra l’hairstylist e Ginevra Lamborghini sino allo sfogo della concorrente che si è sentita da lui sminuita. L’influencer ha voluto sapere qualcosa in più in merito del rapporto tra Antonino e Ginevra, per questo Spinalbese ha parlato della loro iniziale conoscenza nella Casa e della complicità instaurata.

“Lei non è neanche la mia ex, non è niente” spiega il Vippone “Io e lei abbiamo avuto un rapporto di 14 giorni qua dentro. Che c’era una chimica mentale ti dico dì sì. Che le voglio bene, sì. Che ci andrei d’accordo fuori da qui, non lo so. Perché fuori da qui è molto particolare, ti devi mettere nella situazione di volere qualcosa. E basandosi sulle due settimane che abbiamo vissuto, direi che è molto difficile“. L’hairstylist parla dunque di “chimica mentale” con la Lamborghini, alimentando dunque le speranze dei loro fan, i #gintonic, di vederli nuovamente insieme fuori da Cinecittà.

Antonino Spinalbese non nasconde la complicità creata con Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip 2022: “Hai visto che modo abbiamo io e lei di scherzare, di essere ironici?“. Oriana Marzoli, dal canto suo, ha espresso delusione per il suo confronto con Ginevra e gli ha rivelato di essere uscita dal Confessionale per non assistere al loro incontro in video: “In realtà non volevo vedere nulla né ascoltare. Me ne sono andata dal Confessionale, perché non mi andava, e sono venuta qua. Sono uscita, non mi dicono cosa devo fare. Volevo stare qui“.

Antonino però ribatte: “Era meglio se stavi in Confessionale“. Oriana però non avrebbe affatto voluto né assistere al loro incontro, né prendervi parte attiva come effettivamente accaduto ieri sera in giardino: “No, e non mi andava neanche di stare con voi sinceramente“. I rapporti tra i due coinquilini si sono decisamente incrinati e non sono mancate critiche al comportamento dell’ex di Belén. Quello che sembra certo è l’interesse per Ginevra Lamborghini: i due si rifrequenteranno una volta terminato il reality?

