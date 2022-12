GF Vip, Antonino gelato dalla sorella Lucia “andrò a convivere”/ Choc in diretta, ma…

GF Vip 2022, Antonino Spinalbese incontra le sorelle Assunta e Lucia e…

Grande emozione per Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 2022. Il concorrente ha infatti avuto modo di incontrare Assunta e Lucia, rispettivamente sua sorella maggiore e minore. Proprio con la piccola, Lucia, ha sempre avuto un rapporto davvero speciale: per lei è stato come un padre, ha sempre mostrato protezione e l’ha affiancata nel suo percorso di crescita. L’incontro è nel segno delle dichiarazioni al miele e dei messaggi di supporto al fratello, sino a quando al concorrente non viene annunciata una sorpresa in famiglia.

Signorini spiega: “Lucia ha conosciuto un uomo in questi mesi, un po’ più grande di lei e vuole andare a convivere con lui. Tua mamma non si è ancora pronunciata, però ha detto: ‘Chiedi ad Antonino come comportarti‘”. Spinalbese resta spiazzato da questa news, e risponde: “Lei doveva venire a vivere da me a Milano“. Tuttavia i progetti della sorella minore sarebbero cambiati, infatti a breve andrà a convivere con il suo nuovo fidanzato a Genova: “Quest’uomo però non abita a Milano, ma a Genova“.

Antonino Spinalbese è sopraffatto dallo stupore al Grande Fratello Vip 2022, e chiede alla sorella Lucia dell’uomo con cui si frequenta: “Ma quando l’hai conosciuto?“. Alfonso Signorini interviene e gli chiede: “Te lo portiamo la prossima settimana se vuoi. Adesso mi faccio serio un attimo: tu sei pronto ad accettare la presenza di un uomo al fianco di tua sorella?“. Antonino ammette che la piccola di casa sta crescendo, pertanto spiega: “Mia sorella purtroppo non ha più 8/9 anni. Per me ha sempre quegli anni lì. Spero che sia come il compagno di mia sorella maggiore, che ho selezionato io per lei“.

Signorini però lo spiazza, rivelando l’età del presunto nuovo fidanzato della sorella: “Tuo cognato ha 48 anni, giù di lì“. Antonino sbianca e ribatte: “Non va bene Alfonso“. Il conduttore a quel punto gli spiega come la differenza d’età non sia un ostacolo all’amore, per poi rassicurarlo esclamando: “Ma è uno scherzo Antonino, non è vero!“. Nessuna convivenza, nessun nuovo uomo nella vita della piccola di casa. Spinalbese viene così rassicurato e, a chiusura dell’incontro, commenta divertito: “Io da lei mi aspetto qualsiasi cosa“.











