GF Vip, Antonino Spinalbese pazzo della figlia/ “La vita ti cambia quando sei padre”

GF Vip, Antonino Spinalbese parla della figlia: “Se prende dalla madre…“

Al Grande Fratello Vip 2022 certe mancanze si fanno sentire terribilmente e anche i concorrenti ne sono consapevoli. Antonino Spinalbese, per esempio, nelle ultime ore è tornato a parlare dell’adorata figlia Luna Marì: il distacco si fa sentire ogni giorno sempre più e, in sua assenza, se la immagina e parla di lei assieme ai suoi coinquilini. Chiacchierando con Wilma Goich, Nicole Murgia e Davide Donadei, l’ex di Belen confessa: “Se prende dalla madre esteticamente, ed è bionda con gli occhi azzurri, posso essere rovinato tutta la vita“.

Antonino si sofferma sulla bellezza della sua piccola principessa di casa, sui suoi capelli biondi e sui suoi occhi azzurri: “I capelli li ha presi da me, gli occhi li ha presi da… Ho mia nonna che ha gli occhi azzurri, e anche lei dice che ha dei parenti con gli occhi azzurri. Ha un azzurro ghiaccio, è come se fosse più chiaro. Lei è nata con gli occhi più scuri“. Le sue parole sono quelle di un papà innamoratissimo della sua piccola: “Vederla così bionda con gli occhi azzurri da neonata, ciao“.

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 Antonino Spinalbese ha acquisito nuove consapevolezze di sé, e ha più volte parlato della bellezza di essere padre: “La vita ti cambia quando sei padre. Fuori da qui sono sempre con lei. All’inizio non puoi mollarli mai. Ti fai la doccia e la porti dietro, ti lavi i denti e lo fai con lei in braccio. Io avevo sempre la schiena a pezzi“. La sua vita in simbiosi con la figlia è un dolce ricordo da conservare nel cuore, soprattutto in questi mesi di distacco dove non può godere degli occhi e del sorriso della sua Luna Marì.

E, parlando di un’ipotetica sorpresa della figlia al Grande Fratello Vip 2022, nega questa eventualità rivelando: “Qui non potrebbe mai venire. In tv non si può, ma non vorrei nemmeno. Ma anche fosse mi farei squalificare. Dovessi vederla piangere io correrei da lei“.











