GF Vip, Antonino “storia con Ginevra seria”/ Ma in diretta non risponde a Signorini

Grande Fratello Vip 2022, Alfonso Signorini mette alle strette Antonino Spinalbese

Al Grande Fratello Vip 2022 il triangolo composto da Giaele De Donà, Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini continua a far parlare di sé. Nella puntata di ieri sera, Alfonso Signorini ha voluto mostrare ai concorrenti una clip che ripercorre l’interesse delle due ragazze per l’hairstylist dei Vip, con anche Antonella Fiordelisi che sarebbe interessata a lui. Il Vippone sta diventando oggetto del desiderio di molte, tuttavia la sua posizione non è al momento ancora chiara e, nella Casa, appare sfuggente nei comportamenti e nelle parole.

Come nella diretta di ieri, quando Alfonso Signorini gli ricorda: “C’è una frase che tu hai detto in Confessionale che mi ha colpito: ‘La storia con Ginevra sta diventando seria anche per me’“. Il concorrente cerca di rispondere spiegando come, dopo l’ultimo incontro con la Lamborghini in Casa in una delle ultime puntate, gli siano sorti numerosi dubbi: “L’ultima volta che ho visto Ginevra, a un certo punto era come se non la conoscessi più. Quando l’ho vista, sicuramente mi ha fatto piacere“.

Antonino Spinalbese sorride e non risponde: il rapporto indefinito con Ginevra Lamborghini

Antonino Spinalbese sembra ancora piuttosto scottato dalle parole che Ginevra Lamborghini ha speso nei suoi confronti nelle scorse puntate. Tuttavia Alfonso Signorini, nel corso della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 2022, ha voluto vederci chiaro e gli ha chiesto nuovamente perché, a suo dire, la storia con Ginevra starebbe diventando seria per lui. Il Vippone però rimane in silenzio, per poi lasciarsi scappare una risata: “Perché…“. La sua reazione scatena le risate in Casa e accende gli applausi del pubblico in studio.

Il rapporto con Ginevra sembra al momento indefinito e la stessa Lamborghini sorride osservando quel momento. Sino a quando il conduttore chiede anche a lei se la storia con il ragazzo sia effettivamente seria: anche lei, tuttavia, scoppia a ridere senza rispondere. “Certi silenzi valgono più di cento parole” la chiosa finale di Signorini sull’argomento, come mostrato anche nel video condiviso dal Grande Fratello Vip 2022 su Instagram. Sta nascendo davvero un sentimento nella coppia, nonostante i pochi giorni di convivenza nella Casa?

