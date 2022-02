Gf vip, Antonio getta ombre su Delia: “Mai chiara con me”/ Lei replica ed è polemica

Si avvicina la finale del Grande fratello vip in corso e intanto è tempo di confronti tra le mura della Casa, come il chiarimento vis à vis che ora si registra tra Antonio Medugno e Delia Duran. In queste ore, quando ormai manca poco alla nuova diretta serale del 28 febbraio 2022, il tiktoker cerca il confronto con la modella venezuelana a margine di un distacco che avverte da parte di lei nei suoi riguardi, rispetto al flirt iniziale registratosi tra loro nel gioco. Antonio quindi accusa non troppo velatamente Delia di mancata chiarezza sui sentimenti e la replica di Delia -che nega ora un interesse verso il titktoker, rimarcando l’amore per Alex Belli- intanto, scatena tra le reazioni più disparate dell’occhio pubblico, anche piuttosto critiche.

Grande fratello vip 6, Antonio Medugno cerca il confronto con Delia Duran

Ci siamo, il prossimo 14 marzo 2022 su Canale 5 verrà trasmessa la puntata finale del Grande fratello vip 6 in corso, con in palio un cospicuo montepremi per il vincitore finale e, intanto, Antonio Medugno trova modo e tempo per un confronto con Delia Duran, sotto gli occhi indiscreti di Nathalie Caldonazzo. Al momento del chiarimento, quindi, Antonio esordisce tacciando Delia di averlo in qualche modo illuso rispetto alla possibilità dell’inizio di una lovestory tra loro, alla luce delle ormai lontane effusioni registratesi agli esordi della loro conoscenza avviata al reality: “All’inizio eri chiara, poi dopo non proprio…”. Ma pronta è l’autodifesa della Duran, che torna a menzionare il promesso sposo Alex Belli, dopo averlo smascherato nella Casa: “La mia priorità era risolvere la crisi d’amore con Alex ed ero chiara con te, non volevo portare avanti questa armonia con te, sapendo che non sarebbe mai potuto nascere nulla tra noi”.

Antonio Medugno fuori dal Gf vip, per via di Delia Duran? La polemica pre-finale

In replica alle dichiarazioni di Delia Duran, poi, Antonio Medugno sembra voler smentire la versione dei fatti della venezuelana rispetto alla loro conoscenza intima avviata al Gf vip 6: “Così hai detto tu? Hai detto che qui dentro non volevi nulla, ma…”. Insomma, a detta del tiktoker, Delia avrebbe aperto ad un prosieguo della frequentazione con Antonio anche fuori dal contesto reality, in prospettiva della fine del gioco dei vipponi. Ma sarà davvero così? Nel frattempo, l’opinione dell’occhio pubblico in merito al botta e risposta tra i due gieffini vip sono perlopiù avverse a Delia: “Delia non arrampicarti su gli specchi, ti abbiamo visto”; “Delia ma chi credi di prendere ancora in giro…abbiamo sentito tutti o quasi quello che dicesti tempo fa a Antonio …”.

Nel frattempo, il bell’Antonio rischia l’uscita dal reality, dal momento che è al televoto schierato contro Nathalie Caldonazzo e Miriana Trevisan. Che il tiktoker possa pagare lo scotto del confronto con Delia, al verdetto delle nomination? Staremo a vedere!

