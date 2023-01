GF Vip, Attilio Romita e i dubbi su Sarah Altobello/ “Temo che se le do attenzioni…”

GF Vip 2022, Attilio Romita vuole riconquistare la sua Mimma: la confessione

Negli ultimi giorni il rapporto tra Attilio Romita e Sarah Altobello al Grande Fratello Vip 2022 si è decisamente incrinato. I due concorrenti sono spesso arrivati alla lite e, nella mente e nel cuore del giornalista, sembra esserci posto solo per la sua compagna di vita, Mimma. Gli errori commessi nella Casa, compreso l’eccessivo avvicinamento alla coinquilina, l’hanno portato ad allontanarsi da lei per preservare il rapporto con la donna che ama e che lo aspetta fuori da Cinecittà.

Chiacchierando in giardino con Dana Saber, Attilio, che è recentemente finito nel mirino delle critiche per alcune espressioni giudicate maschiliste, si lascia andare ad una serie di riflessioni. “Io devo anche valutare come comportarmi. Una cosa certa è che io non ho nessuna intenzione di perdere la donna che ho. La amo, ho costruito un progetto di vita con lei, desidero invecchiare con lei“, spiega, come mostra il video della chiacchierata pubblicato sul sito del reality. Dopo i dissapori con la Altobello, l’ex mezzobusto del TG1 sembra aver chiarito con lei, ma ha un timore: “Adesso mi fa piacere aver pacificato l’ambiente, ma mi chiedevo: non è che sto aggravando la situazione?“.

Attilio Romita e i dubbi su Sarah Altobello: “Devo provare a non avvicinarmi“

Dana Saber si è fatta un’idea sulla questione e, dopo aver ascoltato le riflessioni di Attilio Romita al Grande Fratello Vip 2022, riferendosi a Sarah Altobello gli spiega: “Tu non stai facendo niente di male. Io sono una donna e sono troppo sensibile e posso dirti che lei, nonostante non mi abbia detto questa cosa, è certa di questa cosa qui. Lei sa che tu hai un’altra relazione, però lei è presa di te. Io ti vedo tranquillo, non puoi cambiare queste cose. L’unica cosa, potresti dirgli ogni giorno che hai una storia fuori e che ci tieni“.

Attilio Romita ringrazia la coinquilina per i consigli ma teme che, riavvicinandosi a Sarah Altobello, possa provocare ulteriori delusioni alla sua Mimma: “Temo che se faccio il gentile con lei, le do attenzioni, alimento tutto“. E giunge ad una conclusione per una serena convivenza con la coinquilina sotto il tetto di Cinecittà: “Devo provare non ad allontanarmi, ma a non avvicinarmi troppo“. Dana Saber approva questa mossa del giornalista e glielo fa notare: “Sì, questo sì, per il suo bene“.











