GF Vip: Attilio Romita rischia la squalifica?/ Indignazione web per le sue parole

Attilio Romita, le parole usate al GF Vip che hanno scatenato la rivolta sui social

In un epoca sempre più social è difficile che comportamenti poco edificabili passino inosservati, soprattutto quando sotto la lente di ingrandimento di un reality come il Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore i fan della trasmissione sono letteralmente in subbuglio per via di alcune frasi molto pesanti proferite da Attilio Romita. In particolare, sui social la protesta verte proprio sul ruolo del concorrente, noto giornalista, aggravante rispetto alle parole pronunciate.

Nel corso dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip il ruolo di Attilio Romita è stato più volte motivo di discussione. Il web si è spesso indignato per alcuni suoi comportamenti e parole che stonerebbe con la sua professione di giornalista, soprattutto quando si parla di nomination. Attilio Romita ha dimostrato a più riprese di non riuscire a reggere con sportività il peso del televoto, lasciandosi andare a parole piuttosto fuori contesto. Al centro delle discussioni nelle ultime ore ci sarebbe l’ennesima clip con il giornalista reo di aver accusato i suoi compagni di comportarsi come un’organizzazione mafiosa. Il parallelismo non è passato inosservato e in virtù di parole simili già rilasciate in passato sono in molti a richiederne la squalifica immediata.

Attilio Romita nel mirino del web: i fan del GF Vip chiedono provvedimenti seri

Il centro della rivolta dei fan del Grande Fratello Vip contro le parole di Attilio Romita si è concentrato principalmente su Twitter. La pagina ufficiale del reality è stata letteralmente presa d’assalto con commenti carichi di rabbia per l’atteggiamento poco edificante del giornalista. L’ondata di proteste contro il concorrente non si è fermata alle sue accuse di organizzazione mafiosa verso i suoi coinquilini; diversi utenti hanno infatti riportato tutta una serie di ulteriori dichiarazioni choc con Attilio Romita protagonista.

Tra le frasi più ingiuriose e meno tollerabili a detta degli utenti del web, pronunciate da Attilio Romita, vi sarebbero: “Io non posso stare in mezzo a gente così, che fa le riunioni i cosca per decidere di eliminare“. E ancora, alcuni fan del Grande Fratello Vip riportano: “C’è uno squadrismo senza manganello“. Queste alcune delle frasi riportate sui social e che avrebbero destato l’ira dei telespettatori che ora chiedono con forza una presa di posizione da parte del Grande Fratello Vip con eventuali provvedimenti disciplinari per Attilio Romita. Non resta a questo punto che attendere la diretta di questa sera per osservare quali e se ci saranno ripercussioni per il giornalista dopo le proteste sui social.











