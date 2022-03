Gf vip, Barù affossa Jessica “Deve fare la vittima”/ L’ultimatum della princess

Barù Gaetani e Jessica Sélassié si scontrano ancora, al Grande fratello vip 6: la resa dei conti

Si avvicina la finale del Grande fratello vip 6 in corso, prevista per il prossimo 14 marzo 2022 su Canale 5, e intanto -dopo la rottura con Barù Gaetani (voluta dal momento che si sente strumentalizzata dallo chef per strategia di gioco e quindi non corrisposta rispetto all’interesse nutrito verso di lui) Jessica Sélassié diventa protagonista con l’ormai ex crash di un acceso botta e risposta. Il confronto si registra nel giardino della Casa e in presenza di Giucas Casella, che insieme a Jessica concorrono per il posto di quinto finalista, dopo la decretazione del quarto finalista, Barù, con lo chef che fa “shade” sulla princess, gettando ombre sulla veridicità del gioco condotto da lei.

“Perché ti isoli e non ti metti qui –incalza quindi la princess, Giucas-, che prendiamo il sole in 3″. E la risposta della Sélassié è pregna di risentimento nei riguardi di Barù: “Perché voglio stare sola”. Quindi il quarto finalista raccoglie la provocazione della princess e controreplica al vetriolo: “Deve fare la vittima ancora…”. Ma Giucas respinge le accuse di strategia dello chef alla princess: “No, lei non fa la vittima”. A questo punto l’etiope respinge a sua volta le critiche al mittente: “Devi riconquistare i punti che hai perso”. Ma lo chef non intende riconquistare nulla, rispetto a quello che non abbia mai cercato in realtà: “Non volevo conquistare nulla, io chiedevo scusa per il comportamento brusco…”. Insomma, lo chef ammette di aver fatto un piccolo dietrofront con Jessica, in privato, con delle scuse, per alcuni comportamenti assunti con lei nel gioco, rimarcando però, non troppo velatamente, di non aver mai cercato una lovestory con l’etiope.

L’ultimatum di Jessica Sélassié a Barù Gaetani: cosa accade al Grande fratello vip 6

Nel botta e risposta a 3, condiviso con Barù Gaetani e Giucas Casella al Grande fratello vip 6, quindi, Jessica Sélassié lancia l’ultimatum allo chef in un ultimo tentativo, volto a salvare la loro conoscenza intima avviata nella Casa: “Io ho già fatto abbastanza, ora sta a lui se ci tiene e bene, sennò ciao”. E Barù non molla la presa, anzi no, lascia alla princess la palla del gioco: “No, ora la palla è nel tuo campo”. Insomma, lo chef sembra prenderci gusto con i continui tira e molla, che si registrano nel rapporto con Jessica Sélassié. E le opinioni dei telespettatori sui Jeru non tardano ad arrivare, sui social, intanto, rispetto all’ennesimo confronto tra i due gieffini vip: “Pesante Jessica, lui non ti vuole…”; “Che palla questa qui, lui sempre rispettoso”; “Salviamo Jessica”; “Bravo Barù, queste si credono che tu sia fes*o”.

Chi la spunterà alla finale Grande fratello vip 6, del 14 marzo 2022? Nel frattempo, i bookmakers scommettono su Jessica, come papabile vincitrice del gioco dei vipponi…

