Gf vip, Barù Gaetani scorda Jessica Selassié?/ La foto con ex Miss Italia non sfugge

Grande fratello vip 6, Barù Gaetani protagonista di un nuovo flirt dopo Jessica Selassié: l’immagine virale

Si è imposto come l’outsider del Grande fratello vip 6, appassionando i telespettatori del reality dei vipponi con la conoscenza intima vissuta tra le mura della Casa con Jessica Selassié tra alti e bassi, e ora fa parlare di sé per il gossip che lo vedrebbe al centro di un nuovo flirt. Si tratta dell’ex storico di Victoria Cabello e chef dalle nobili origini, Barù Gaetani, che stando alle indiscrezioni riprese in rete da Deianira Marzano e Amedeo Venza potrebbe aver subito il fascino di un’ex Miss Italia e modella.

Il gossip del momento, secondo cui Barù si sarebbe gettato alle spalle Jessica Selassié, vedrebbe lo chef subire il fascino di Ludovica Perissinotto, dal momento che i due avrebbero condiviso il compleanno dell’ex Grande fratello vip 6, e non solo. Dai profili social dei beninformati del gossip, Deianira e Amedeo, infatti, viene reso pubblico uno scatto che immortala Barù insieme alla sexy Ludovica e nel bel mezzo di un pomeriggio vissuto en plein air a Milano. Si tratterebbe di un incontro top-secret, che a quanto pare sarebbe finito per essere immortalato in foto da un insider, ovvero un passante che avrebbe scattato il tutto da uno smartphone per poi inviare l’immagine agli esperti del gossip.

Ludovica Perissinnotto e Barù Gaetani: cosa si cela dietro l’incontro?

E a margine dell’immagine diventata virale in queste ore, la pagina Instagram Pipol Gossip fornisce ulteriori dettagli, a corredo di un post che potrebbe ufficializzare il nuovo flirt bollente di Barù Gaetani, dopo le avances che lo chef ha ricevuto in più occasioni dalla vincitrice del Grande fratello vip 6, Jessica Selassié.

“Il pomeriggio milanese di Baru’ nel quartiere città studi di Milano è in buona compagnia: nel bicchiere un Negroni sbagliato ed accanto la bella modella Ludovica Perissinotto ex concorrente Miss Italia e con un fisico mozzafiato…”, si legge nella descrizione del post condiviso in rete, sul tanto chiacchierato nuovo amore sbocciato a primavera. Non ci resta che attendere un’eventuale conferma o smentita del gossip, da parte del fascinoso chef e la sexy ex Miss Italia.

