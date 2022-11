GF Vip, Bruganelli difende Oriana Marzoli “odio contro di lei”/ Antonino Spinalbese la soffre perchè…

Grande Fratello Vip 2022, Sonia Bruganelli difende Oriana Marzoli: “Punto su di lei“

Tra i nuovi ingressi al Grande Fratello Vip 2022, ce n’è uno in particolare che ha significativamente stravolto gli equilibri nella Casa: Oriana Marzoli. Il suo carattere dirompente e spumeggiante l’ha portata ad inserirsi in numerose dinamiche, dalle iniziali liti con Antonella Fiordelisi all’avvicinamento ad Antonino Spinalbese, col quale si è scambiata un bacio in bocca. Ad apprezzarla in questa fase iniziale della sua avventura a Cinecittà è Sonia Bruganelli che, intervistata da Casa Chi, ha espresso giudizi positivi sul suo conto.

“Lei ha fatto altri reality e questo suo essere sopra le righe la porta a stancarsi e a salutare tutti. E in questo mi riconosco molto. Ho visto lei entrare e mi è piaciuta” confessa l’opinionista del reality. Oriana ha portato un po’ di pepe in Casa, attirando su di sé le invidie di alcune coinquiline: “L’ho vista entrare col botto, vediamo se resiste. C’è stato proprio l’odio di Anastasia e Genoveffa, che hanno visto questa Cenerentola entrare e si sono coalizzate contro di lei. Ma è carina, piace, è divertente, anche perché è qualcosa di nuovo. Io punto molto su di lei, volevo già darle l’immunità sempre, a prescindere“.

Sonia Bruganelli su Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese: “Lui la soffre perché…“

Oriana Marzoli è un vero e proprio personaggio da reality: in questi primi giorni di Grande Fratello Vip 2022 ha infatti creato numerose dinamiche, non solo diventandone protagonista, ma anche solo ricevendo critiche o commenti negativi pur non avendo fatto niente. Antonella Fiordelisi l’ha in particolare accusata di fare ginnastica in perizoma, Sonia Bruganelli però la difende a Casa Chi: “Nella Casa del Grande Fratello mi sembra che le regole del galateo siano un po’ superate, non le stanno seguendo. Gegia c’è stata due mesi in bikini, ma non dava fastidio a nessuno“.

La moglie di Paolo Bonolis vede inoltre Oriana Marzoli perfetta al fianco di Antonino Spinalbese. Si sta formando una nuova coppia nella Casa di Cinecittà? C’è curiosità nell’aria per come si evolverà la situazione: “È evidente che delle doti lui dovrà averle. Per cui siamo tutti curiosi. Anche perché lui ha sentito questa voce sudamericana… speriamo tutti, sarebbe carino, anche per lui perché si sta spegnendo. Lui la soffre perché lei non soffre lui“.

