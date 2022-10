GF Vip, Carolina Marconi empatizza con Nikita/ “Vivo storia simile, mi fa soffrire…”

Grande Fratello Vip 2022, le rivelazioni di Carolina Marconi sulla famiglia

Carolina Marconi, dopo che Nikita ha svelato di essersi dissociata dai Testimoni di Geova e, di conseguenza, cacciata dalla famiglia, svela dei dettagli inediti della sua vita al Grande Fratello Vip 2022. La modella brasiliana ammette che la sua famiglia faccia parte di quel credo religioso, e che tra di loro sono sorti dei problemi proprio per l’aderenza ai precetti della congregazione.

Carolina Marconi, come riporta Biccy, dichiara: “Mia sorella lo è stata per 18 anni ed è dissociata poi. L’altra mia sorella è da 5 anni, mia mamma è da quasi 3. Se sono fuori o dentro? No, non sono disassociate, sono dentro. Io invece sono in mezzo. Loro non possono parlare con l’altra mia sorella. Quindi io sto vivendo una situazione… […] Sto vivendo una storia molto simile e che mi fa soffrire. Mia mamma è diventata da poco Testimone di Geova e l’altra mia sorella è dissociata. Per questo motivo io ho empatizzato molto”. La parola dissociata, nei Testimoni di Geova, significa espulsa dalla congregazione per grave violazione dei precetti religiosi. Un tema molto delicato che Alfonso Signorini potrebbe affrontare in puntata.

Carolina Marconi sul passato doloroso: “Ho vissuto violenze fisiche e verbali“

Carolina Marconi, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2022, ha rotto il silenzio sul suo doloroso passato. Il suo ex marito Salvatore De Lorenzis usava sulla modella violenze fisiche e verbali.

A parlarne è la stessa gieffina che, sconvolta dalla lite tra Amaurys e Gnocchi, ha dichiarato: “Ho vissuto violenze fisiche e verbali. Mi hai fatto impressione. Mi hai sollecitato qualcosa…per questo piango. Quando usciremo ti racconterò. Qui non posso parlare di cose così delicate”. Il tono di Amaurys durante la lite con Charlie, ha riportato nella mente di Carolina Marconi ricordi dolorosi. La modella, dunque, ha rimproverato il gieffino per essere stato troppo “violento” nel modo di porsi con il conduttore radiofonico.

