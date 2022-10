GF Vip, Carolina Marconi piange dopo lite Amaurys vs Charlie/ “Siete stati violenti”, “ho vissuto violenze..”

Grande Fratello Vip 2022, Amaurys e Charlie litigano: Carolina Marconi in lacrime

Carolina Marconi in lacrime si è sfogata con Amaurys Perez nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Dopo il durissimo scontro tra il pallanuotista e Charlie Gnocchi nella Casa, la concorrente è rimasta sensibilmente colpita per i toni e le parole utilizzate, e lo dice apertamente al coinquilino. Come riporta Biccy, infatti, è scoppiata a piangere spiegandogli il motivo: “Tu e Charlie siete stati violenti. Non voglio andare contro di te. Adesso stai usando un altro tono, ma quello di prima era esagerato. Sono una donna di 44 anni che riconosce la voce e ha subito tanto“.

Amaurys Perez lite furiosa con Charlie Gnocchi "che caz*o vuoi da me?"/ "Falso di mer*a!", è caos al GF Vip

La showgirl aveva infatti rivelato nella Casa di aver subito maltrattamenti dall’ex marito, che ha anche scontato il carcere per violenza domestica. Impressionata dallo scontro verbale tra i due, Carolina spiega ad Amaurys perché sia scoppiata in lacrime impaurita da tale aggressività: “Tu prima avevi un tono brutto. Fidati che mi hai fatto impressione. Io ho vissuto violenze fisiche e verbali. Ho detto per te ‘modera i toni’. Per questo ho detto che sei stato violento e aggressivo“.

Perché Charlie Gnocchi e Amaurys Perez hanno litigato?/ "Mi ha dato della me**a e..."

Amaurys Perez consola Carolina Marconi e svela il motivo della lite

Amaurys Perez ha cercato di consolare Carolina Marconi nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. E le ha spiegato perché se la sia presa con Charlie Gnocchi: “Il signor tuttologo è arrivato, quella è stata la mia conseguenza di alzare la voce. Poi sono venuto qui e ho detto le cose ad Antonella, che non me ne frega niente se lei è provocatrice o meno. Adesso mi dici che sono violento, e io ti ho fatto solo l’esempio. Ti ho detto l’esempio chiaro: il suo tono non era violento? La differenza è che io sono 1 metro e 94 e ho la voce grossa“.

Charlie Gnocchi "Antonino Spinalbese sta pensando a come uscire"/ "Abbiamo perso un amico..."

Confortando la Marconi, Amaurys confessa di essere da anni in prima linea nella lotta contro la violenza sulle donne: “Se tu dici a me che hai vissuto violenza, sai cosa faccio io ogni santo anno? In prima fila partecipo alla violenza contro le donne“. Carolina ci crede, è a conoscenza delle sue belle iniziative: “Ma immagino, perché tu hai un bel cuore, perché io lo so. Immagino che fai del bene“. E, a seguire, Amaurys spiega il motivo della litigata, in cui c’entrerebbe anche Marco Bellavia: “È scaturito che stavamo parlando di Marco, e io mi sono sentito chiamato in causa. Lui è arrivato dopo 30 minuti a dire ‘non dovete parlare’. Ma chi sei? Chi ca*o sei? Ma non è la prima volta che lo fa, che ti manda a fare in cu*o e dopo due minuti ti dice ‘ti voglio bene’“.

#gfvip riassumendo, amaurys se la prende anche con Antonella, Carolina piange xké la sua aggressività le ha ricordato le violenze del marito. Che macello!! 😱😱😱 pic.twitter.com/jhf0rMGCPU — GaME🎮OvErⓂ️ (@gameoverrevoema) October 21, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA