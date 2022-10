GF Vip, Carolina Marconi sbugiarda Pamela Prati “dica la verità!”/ Retroscena choc

Carolina Marconi accusa Pamela Prati: “Deve dire la verità“

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 Pamela Prati è al centro di numerose critiche, soprattutto nell’ultimo periodo. Chi non ha espresso giudizi positivi nei suoi confronti è soprattutto Carolina Marconi, che l’ha accusata di mancanza di sensibilità quando, nella scorsa puntata, non si è alzata per abbracciare Nikita Pelizon quando la ragazza ha incontrato in giardino, tra le lacrime, il fratello e la sorella maggiori. Una vera e propria mancanza di empatia per la difficile storia familiare della giovane coinquilina, e che ha portato Carolina a nominare la showgirl.

Grande Fratello vip 2022, pagelle 12a puntata/ Pamela é la diva, Elenoire Ferruzzi 'bocciata'

Ora, però, la Marconi apre un nuovo caso sull’ex primadonna del Bagaglino, accusandola di vantarsi di aver scritto due canzoni che, a suo dire, non sarebbero farina del suo sacco. Chiacchierando con Nikita nella notte, Carolina attacca Pamela: “Que te la pongo non l’ha scritta, e Menealo era di un gruppo sudamericano. L’hai fatta tu? L’hai scritta tu? No, queste due canzoni non le ha scritte. E le altre? Quali sono le altre che ha scritto? Queste due, te lo posso sottoscrivere, non sono fatte da te! Tu ti vanti, e si vantava e cantava. Ma non l’hai fatta tu! Devi dire la verità: ‘L’ho rifatta, l’ho riproposta, ma non l’ho scritta io’. Basta“.

Sonia Bruganelli attacca Pamela Prati "sei diva esasperata"/ "Lo hai pure scritto..."

Grande Fratello Vip 2022, Pamela Prati sotto attacco

Secondo Carolina Marconi, dunque, i brani Que te la pongo e Menealo non sarebbero stati scritti da Pamela Prati, sebbene rientrino nella sua discografia. Un’accusa piuttosto pesante quella rivolta alla coinquilina del Grande Fratello Vip 2022, che vorrebbe smascherare a tutti i costi. A suo dire i due brani sarebbero dunque delle cover, una reinterpretazione da parte della showgirl di brani precedenti e scritti da altri cantautori.

Non è chiaro, se alla fine, Pamela Prati sia venuta a conoscenza di queste illazioni fatte dalla coinquilina. Ma è certo che la “diva” sembra sempre più sotto attacco nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Anche nella puntata di ieri sera, infatti, ha ricevuto numerosi voti dai coinquilini che l’hanno spedita in nomination assieme ad Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. La seconda nomination consecutiva nella quale dovrà difendersi con le unghie e con i denti.

GF vip, Pamela Prati: dura lite con Patrizia Rossetti/ "Ho sbagliato a..."

Carolina accusa di plagio pamela “telapongo non l’ha scritta lei è di un gruppo sudamericano” ahhahaha #GFVIP pic.twitter.com/pEX1Fl6eht — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 28, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA