GF Vip, Carolina Marconi vs Sonia Bruganelli “ha sparato a zero”/ “Fuori luogo…”

Carolina Marconi e Sonia Bruganelli: lo scontro al Grande Fratello Vip 2022

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 2022, al centro dei riflettori è finita ancora una volta Giaele De Donà. La sua concezione di amore e matrimonio libero ha generato discussioni in Casa, con numerosi Vipponi, tra cui Cristina Quaranta, Wilma Goich e Carolina Marconi. Proprio con Carolina, l’influencer ha avuto un duro scontro negli scorsi giorni ed è stata da lei accusata di non amare realmente il marito, di volergli solo bene ed essere legata solo alla ricchezza ostentata.

In puntata, a difendere Giaele, ci ha pensato Sonia Bruganelli che ha parlato di accanimento contro di lei, che non dovrebbe dare spiegazioni a nessuno su quanto ami il suo marito e quanto sia solido il suo matrimonio. L’opinionista del Grande Fratello Vip 2022, in particolare, ha attaccato Carolina per aver giudicato in maniera eccessiva tale dinamica. Nella notte, come riporta Biccy, la Marconi si è sfogata apertamente con Pamela Prati contestando la presa di posizione della Bruganelli contro di lei.

Carolina Marconi contro Sonia Bruganelli: “Ha sparato a zero“

“Sonia ha sparato a zero, non mi ha fatto nemmeno parlare. Hai visto quello che ha fatto e come mi ha attaccata? Non esiste dai. A me sta cosa che ha fatto Sonia non mi è piaciuta proprio, è stata fuori luogo. Mi ha attaccata così senza sapere nulla” spiega Carolina Marconi a fine puntata, come riporta Biccy. A suo giudizio l’attacco dell’opinionista del Grande Fratello Vip 2022 è stato troppo veemente e ingiustificato, dal momento che la concorrente ha comunque cercato un confronto con la De Donà: “Non sapeva che io sono stata tutto il tempo a cercare di capire Giaele e darle consigli. Perché così Sonia fa risultare che io sono la bigotta della situazione e lei no“.

La Marconi ritiene infatti che Giaele si sia confidata con lei e le abbia spiegato come stia affrontando, assieme al marito, la concezione di matrimonio libero: “Mi ha detto che è lei che vuole stare sei mesi con lui e sei mesi lontana. In una confessione oggi è crollata e mi ha proprio specificato che lui non ce la fa più e che è lei che porta avanti questa coppia aperta. Perché io non voglio che passi che io l’attacco e faccio branco contro di lei. Se io parlo è perché so delle cose che Sonia non sa“.

Per una volta sono d’accordo con Sonia, Carolina, Ginevra, Cristina ma chi caxxo siete che vi deve dare spiegazioni? Chi siete ? #GFvip #GFVIPParty #gfvip7 — LOSPORTIVO. (@rinascente90) September 29, 2022

Eccola Sonia che mette i grandissimi sottotitoli e rimette a posto subito sia Carolina che Ginevra che sembrano pazze invasate contro Giaele. Godendo. #gfvip — NoComment (@NonCommentoNien) September 29, 2022

la follia, l’assurdità di Carolina che adesso vuole essere difesa da Giaele perché si è sentita attaccata da Sonia#gfvip — Neverever (@chilosanonsisa_) September 29, 2022













