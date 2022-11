GF Vip, Charlie choc su Luca Salatino “problemi legati a depressione”/ “Nessuno sa…”

Charlie Gnocchi su Luca Salatino: “Cose relative alla depressione e…“

Le confessioni di Charlie Gnocchi al Grande Fratello Vip 2022 riguarderebbero alcuni momenti delicati della vita di Luca Salatino. Come riporta Biccy, durante la chiacchierata con Nikita, il concorrente svela: “Non gli ho detto che non capisce nulla, ma che essendo un ragazzino, certe cose delicate che sono relative alla depressione, alla toss… Nikita! Nikita guardami bene. Luca c’ha problemi che non sono quello di… Quando io ho parlato con Luca ho capito che ci sono problemi diversi e alcuni sono legati alla depressione”.

Oltre alla depressione, di cui lo stesso Salatino ha parlato a cuore aperto nel corso del reality, Charlie avrebbe anche rivelato l’ipotesi della tossicodipendenza. La sua chiacchierata con Nikita non è stata ben chiara e non ha esplicitamente pronunciato tale nome, ma in molti su Twitter sembrano aver inteso questo. “Cioè Charlie sta dicendo che Luca ha dei problemi legati alla depressione e alla tossicodipendenza?” scrive un utente. “Charlie spiegava del litigio con George di quando per salvare Salatino avevano detto che sarebbero usciti tutti. Dice che george è giovane non può capire perché piange Luca, Luca ha problemi di tossicodipendenza e nn depressione per la fidanzata” un altro commento.

Cioè Charlie sta dicendo che Luca ha dei problemi legati alla depressione e alla tossicodipendenza? 💀 #gfvip — FioG (@FioG00) November 11, 2022