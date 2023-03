GF Vip, Charlie Gnocchi: “Donnamaria mi ha deluso”/ “Vorrei vincesse Alberto…”

Grande Fratello Vip 7, Charlie Gnocchi e la sua esperienza nel reality: “Sono entrato come spirito libero, senza conoscere dinamiche e strategie…”

Che lo si ami o lo si odi Charlie Gnocchi è stato senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip 7, e proprio di quest’esperienza ha voluto parlare in una lunga intervista per SuperGuida Tv. “Ho scelto di partecipare per mettermi alla prova – ha esordito Charlie, continuano poi – mi piacciono le esperienze nuove e le sfide, è stata la mia prima volta in un reality. Sono entrato come uno spirito libero, senza conoscere dinamiche o strategie ma neppure la forza mediatica del programma”, ha confessato. Ora che si avvicina la finale Charlie fa il tifo per Alberto De Pisis: “È sempre stato neutro, ha avuto un profilo sempre giusto e corretto”, ha commentato. Ad averlo deluso è stato invece Edoardo Donnamaria: “Lo trovavo un compagno di giochi ideale invece si è buttato in questa storia ed era intrattabile”, ha affermato.

Charlie ha anche rivelato di aver più volte pensato di abbandonare il programma: “È successo quando mi sono ritrovato contro la casa intera per non riuscire a spiegare certi miei atteggiamenti. Ho pensato di voler essere amico di tutti e sono stato spesso tacciato di essere doppiogiochista, di furberia oppure di voler apparire. Quando avevo contro i concorrenti mi sentivo a disagio perché non è nella mia natura avere la gente contro ed essere considerato doppiogiochista. Però fa parte del mio carattere anche di artista, il fatto di accettare la critica, sembravo un infiltrato per alcuni concorrenti“, ha confessato.

Intervistato da SuperGuida Tv, Charlie Gnocchi è tornato a raccontare della sua esperienza al Grande Fratello Vip 7 e nel farlo ha voluto anche dire la sua sul caso Marco Bellavia: “Io sono rimasto molto scosso del caso Bellavia e dell’idea che avevamo dato di noi stessi a chi ci guardava dall’esterno e che non rispecchiava il nostro modo di essere. Io sono molto amico di Marco, lui non è stato capito, ma la colpa non era della casa, era del fatto che non era facile capire questo suo stato d’animo. Tutto quel periodo è stato molto difficile perché eravamo sotto accusa”, ha esordito.

Charlie ha poi continuato: “Mi sono visto in una clip in cui io spingo Marco, sono stato tacciato di bullismo, ed è la cosa più contraria al mio personaggio, io non ho mai bullizzato nessuno, figuriamoci un amico. Io gli dicevo di entrare nella casa per non essere squalificato perché il GF lo chiamava”. Dopo questa esperienza Charlie è ora pronto a tutto e, perché no, anche a partecipare all’Isola dei Famosi: “Lo farei subito, sarebbe un reality ancora più forte per me, diventerei veramente quel selvaggio utile all’Isola”, ha concluso.











