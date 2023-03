GF Vip: Chi andrà in finale?/ Oriana e Giaele sicure: “Meritiamo noi spartani!”

Semifinale GF Vip: Edoardo Tavassi e Luca Onestini si confrontano sulla possibile finale

Questa sera andrà in onda l’attesissimo ultimo appuntamento con il GF Vip, prima della finale che decreterà appunto il vincitore dell’attuale edizione del reality. Mentre sul web è partito già da tempo il toto-vincitore, con nomi che si alternano in base alle azioni dei protagonisti, in Casa solo nelle ultime ore sono iniziate le prime riflessioni sul possibile ultimo atto del reality condotto da Alfonso Signorini. In una delle clip circolate in rete viene messo in evidenza il parere e le preferenze di alcuni vipponi che hanno proposto la propria “finale ideale”.

Oroscopo Paolo Fox, settimana 27 marzo-2 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri

Entrando nel merito dei pronostici per la finale del GF Vip, Edoardo Tavassi ha confessato a Luca Onestini: “Io non riesco ad immaginare una finale in cui non ci sei te e neanche Nikita“. Dal canto suo, l’ex volto di Uomini e Donne ha evitato di sbilanciarsi in merito all’auspicio del coinquilino: “Vediamo che succede; in ogni caso arrivare fino all’ultimo giorno è spettacolare!“. Sono arrivate poi anche altre considerazioni in merito da parte di altri protagonisti dell’attuale edizione del GF Vip.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oriana Marzoli e Giaele De Donà “escludono” i “persiani” dalla finale del GF Vip

“Solo noi ‘spartani’ in finale? Per me sarebbe la finale più bella, secondo me ce lo meritiamo!“, questo il giudizio netto di Oriana Marzoli rispetto alla prossima finale del GF Vip. La showgirl ha confessato la sua preferenza a Giaele De Donà, che ha aggiunto: “Adesso a quanto pare stiamo vincendo, ma non cantiamo vittoria: non ci siamo trovati ma ci siamo veramente scelti. Questa è la differenza tra Sparta e Persia“.

Proprio sul tema “Sparta”, a rincarare la dose sono giunti ancora Luca Onestini ed Edoardo Tavassi, che insieme hanno praticamente realizzato l’identikit ideale di uno spartano per eccellenza. “Devi avere autoironia, devi essere solare, spontaneo, leale e sincero. Non devi andare in veranda per essere uno spartano, ma ormai l’abbiamo conquistata e quindi ci si può andare!”. I due concorrenti del GF Vip, tra il serio ed il faceto, scherzano dunque sulle peculiarità del gruppo che, a loro dire, meriterebbe all’unisono l’accesso alla finale. Chiaramente, non è a loro che spetta offrire l’ultimo verdetto in merito e gli scenari sono ancora totalmente aperti a stravolgimenti imprevisti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 marzo 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

© RIPRODUZIONE RISERVATA