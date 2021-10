GF VIP, chi è la concorrente dipendente dal se*so?/ “Oggi” rivela: “segretamente sex addicted”, l’identità…

Spunta un gossip choc relativo ad una concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip 2021. Secondo quanto emerso dal settimanale Oggi, in edicola con il nuovo numero, ci sarebbe una gieffina – si presume tra le donne attualmente ospiti della Casa di Cinecittà – che terrebbe ben nascosto un suo segreto piccante. A renderlo noto è un indovinello pubblicato sul popolare settimanale diretto da Umberto Brindani ma che non avanza alcun nome sulla diretta interessata.

L’indovinello “hot” in questione svela la presenza nella spiatissima Casa di una Vippona “sex addicted”: “Una delle concorrenti del Grande Fratello Vip è segretamente sex addicted. Di chi stiamo parlando?”, si domanda il giornale. Nessun altro dettaglio o indizio che possa in qualche modo farci sospettare della gieffina in questione, il cui segreto evidentemente lo terrebbe ben celato al resto dei suoi coinquilini.

Grande Fratello Vip 2021: una concorrente è “sex addicted”?

Ma cosa significa “sex addicted” esattamente? Questa definizione attribuita ad una presunta concorrente dell’edizione in corso del Grande Fratello Vip 2021, si associa ad un soggetto dipendente dal sess*. Si parla in questo caso di una vera e propria dipendenza patologica che andrebbe quindi affrontata, se così fosse, con la dovuta delicatezza e serietà.

Per sex addicted, in particolare, si fa riferimento a coloro che durante la giornata sentono l’irrefrenabile voglia di avere dei rapporti sessuali, anche più volte al giorno, con partner occasionali. Un desiderio spesso incontrollabile che tuttavia ad oggi non sarebbe emerso in maniera chiara ed esplicita in nessuna delle concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Chi ne soffre, infatti, manifesta dei segnali espliciti quali impulsi e comportamenti promiscui e fantasie sessuali ricorrenti. Un gossip certamente “piccante” che al momento non vedrebbe alcun riferimento alle gieffine in gioco.

