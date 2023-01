GF Vip: Chi è Michela, sorella di Daniele Dal Moro/ Il difficile rapporto con la madre

Il rapporto tra Michela Dal Moro e Daniele: dagli studi artistici alla politica territoriale

Daniele Dal Moro, alla sua seconda esperienza al Grande Fratello Vip, è senza dubbio tra i volti più seguiti dell’attuale edizione. Il seguito che è riuscito a guadagnarsi nel corso dell’esperienza ha alimentato la curiosità rispetto ai componenti della sua famiglia, grazie anche alle numerose dichiarazioni da lui stesso rilasciate in merito. Il suo grande rapporto con Michela Da Moro, sua sorella, è ampiamente noto; la giovane è stata in passato ospite in trasmissione e la commozione di Daniele fu evidente.

Michela Dal Moro è meno nota del fratello Daniele al pubblico televisivo, ma non per questo vanta una carriera meno luminosa. La giovane, classe ’99, si è diplomata al liceo artistico e si sta specializzando presso la facoltà di Architettura a Milano. Sulla scia delle orme paterne, ha iniziato anche a muovere i primi passi nell’ambito della politica seppur prettamente dal punto di vista territoriale. Per quanto riguarda la sua carriera professionale, dal suo profilo Instagram si evince la collaborazione con la One Shot Events, un’organizzazione rivolta alla realizzazione di eventi di vario genere.

Daniele Dal Moro, il rapporto con la madre e l’emozionante lettera di supporto

Daniele Dal Moro, nel corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip, ha spesso parlato anche del rapporto con i genitori, mettendo in evidenza come nel suo passato vi siano alcune ombre seppur ad oggi risolte. Tra parole di stima e di grande affetto sia per il padre che per la madre, su quest’ultima si è soffermato rimarcando alcune difficoltà risalenti al passato: “Mio padre non mi ha mai creato problemi, qualsiasi cosa succedesse. Mia mamma invece è un po’ diversa; con lei se dovesse succedere qualcosa sarebbe tutto più problematico. Per lei l’unica cosa che conta è che io torni a casa vivo.

Sulla vita privata e professionale della madre di Daniele Dal Moro non sono in alcun modo reperibili informazioni; a differenza del padre, Gianni Dal Moro, e della sorella Michela, la donna è particolarmente attenta alla propria privacy. Qualche settimana fa però riuscì comunque ad offrire il proprio supporto nei confronti del figlio, seppur non di persona. La mamma di Daniele scelse infatti di far leggere in diretta una toccante lettera, volta ad offrire linfa nuova al percorso del giovane all’interno del reality: “Daniele, ti scrivo per rassicurarti: siamo orgogliosi di te, per essere rimasto fedele ai tuoi valori. Noi siamo felici dell’uomo che sei diventato”.











